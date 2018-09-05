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Среда джаза с Давидом Голощекиным
05.09.2018 21:00
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The Shadow Of Your Smile в исполнении звезд джаза.

Тони Бенетт (Tony Bennett), Джо Пасс (Joe Pass), Херб Эллис (Herb Ellis), Розмари Клуни (Rosemary Clooney) и другие звезды джазовой сцены исполняют знаменитую "The Shadow Of Your Smile" Джонни Мэндела (Johnny Mandel).

The Shadow Of Your Smile в исполнении звезд джаза.

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