Среда джаза с Давидом Голощекиным
The Shadow Of Your Smile в исполнении звезд джаза.
Тони Бенетт (Tony Bennett), Джо Пасс (Joe Pass), Херб Эллис (Herb Ellis), Розмари Клуни (Rosemary Clooney) и другие звезды джазовой сцены исполняют знаменитую "The Shadow Of Your Smile" Джонни Мэндела (Johnny Mandel).
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