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Общество
06.09.2018 11:27
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Кости, горшки и каменный нож: археология прервала строительство трассы М-11 Москва – Петербург

Кости, горшки и каменный нож: археология прервала строительство трассы М-11 Москва – Петербург

Алина Циопа. Из архива «Фонтанки»

Археологические находки приостановили возведение платной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области. На других участках строительство продолжается.

В ООО «Магистраль двух столиц», которое выступает концессионером – заказчиком проекта, «Фонтанке» подтвердили факт обнаружения археологических материалов. Летом 2018 года генподрядчик строительства – итало-турецкая компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA) – работала в районе моста через реку Ижора, неподалёку от посёлка Войскорово. В процессе строители наткнулись на археологические материалы. Работы приостановили и вызвали на место специалистов.

Находки осмотрели сотрудники петербургского Института истории материальной культуры (ИИМК РАН). По данным «Фонтанки», на месте обнаружили обожжённые камни, кости животных, фрагменты гончарных сосудов предположительно XVI – XVIII и XVII – XIX веков, а также железный нож. Поселение, существовавшее здесь, можно датировать XVI – XIX веками. Кроме того, археологи предполагают наличие в этом месте находок более раннего времени. Вероятно, здесь могут провести масштабные раскопки.

Напомним, 4 сентября стало известно о том, что срок ввода в эксплуатацию трассы М-11 снова сдвигается. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, «это может произойти» в 2019 году. Изначально дорогу планировали сдать к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ноябре 2017 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах говорил, что полное открытие запланировано до конца 2018 года. А затем экс-глава Минтранса Максим Соколов назвал в качестве дедлайна рубеж 2018 – 2019 годов.

Приостановка дорожных работ из-за исторических находок не редкость. Летом на месте строительства трассы А-121 «Сортавала» нашли следы древнего поселения, и дорожники освободили землю для археологов. При этом на других участках возведение трассы продолжалось по плану. Сейчас раскопки закончены, строительство возобновилось. А находки отправились в Кунсткамеру для формирования отдельной коллекции, рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Археологи оценивают эту коллекцию как действительно масштабную, датируют её предварительно второй половиной четвёртого тысячелетия до нашей эры. Обнаружены неолитические жилище и мастерская, среди находок – керамика, кварц, кремень и даже орнаментированные кости. На сроки работ и ввода в эксплуатацию трассы «Сортавала» археологические исследования не повлияли, отмечают в пресс-службе Упрдора.

Приостанавливать работы, проводить новый конкурс и сдвигать сроки сдачи объекта пришлось и при строительстве развязки к «Экспофоруму» на Пулковском шоссе, где нашли остатки воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.

Этим летом в зоне будущего транспортного обхода города Аксая Ростовской области были сделаны сенсационные находки – захоронения старше египетских пирамид, а в Подмосковье при охранных раскопках перед строительством дороги М-7 «Волга» – серебряные копейки времен Грозного и Годунова. В конце 2017 года в Крыму на месте будущей трассы «Таврида» археологи раскопали захоронение обезглавленных людей.

Нынешние находки на месте строительства трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург также не первые. В 2015 году СМИ писали о задетом рабочими археологическом комплексе у деревни Заручевье Окуловского района Новгородской области, а в 2014 году – о средневековой русской ладье, обнаруженной на дне реки Волхов на глубине около 12 метров во время изыскательских работ по прокладке маршрута трассы.

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