Создавшего в омской колонии карательный отряд из осужденных сотрудника ФСИН на два года отправили за ту сторону решетки

Василий Трофимов, инспектор отдела безопасности колонии в Омске, 5 сентября осужден на два года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Он руководил отрядом спортсменов-арестантов, который устанавливал порядок среди новичков.

О приговоре сообщает региональный Следственный комитет. 32-летний уже бывший инспектор безопасности будет сам этапирован в колонию, суд отправил его в исправительное учреждение на два года. В 2015 – 2016 годах Трофимов выбрал из заключенных самых крепких, фильтр проходили только бывшие борцы. Сутки с того момента, как в колонию попадали новые арестанты, отряд «избивал и унижал» осужденных «с целью подавления воли». Инспектор, как установил суд, при экзекуции присутствовал и активно ее поощрял.

В СК отмечают, что Трофимов противодействовал расследованию. Под стражу его взяли в зале суда.

Волна уголовных дел о превышении полномочий сотрудниками системы ФСИН поднялась после обнародования видеозаписи из ярославской колонии, публикация спровоцировала задержание 12 сотрудников исправительного учреждения.