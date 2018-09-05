ФАС предупредила Google по поводу Навального. Реклама митинга оппозиционера может нарушать российские законы

Размещение рекламы акции Алексея Навального против пенсионной реформы на YouTube может быть признано нарушением закона РФ. Об этом говорится в письме, которое глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев направил исполнительному директору компании Google Ларри Пейджу. ФАС 5 сентября подтвердила «Фонтанке» подлинность документа.

По данным ведомства, оппозиционер Алексей Навальный приобрел рекламные инструменты (push-уведомления и «прероллы») на видеохостинге YouTube для анонса акции 9 сентября. Как пишет Артемьев, эта дата является единым днем голосования, а предвыборная агитация в это время запрещена.

«Учитывая изложенное, в проведении указанного массового мероприятия, а также в информации о проведении 9 сентября 2018 года митинга, могут усматриваться признаки нарушения законодательства Российской Федерации», — говорится в письме.

Артемьев уведомил Google, что попросит ЦИК РФ проверить распространение информации о митинге на предмет соблюдения избирательного законодательства. Саму компанию глава ФАС попросил «принять меры, направленные на недопущение распространения информации, содержащей призывы к нарушению законодательства Российской Федерации», — говорится в тексте письма.

В своих видео Алексей Навальный и его сторонники агитируют за проведение в единый день голосования, 9 сентября, митингов против пенсионной реформы. Соратники оппозиционера не считают акции агитацией и, по этой логике, не нарушают избирательного законодательства.

Ранее письма Ларри Пейджу отправили также Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и Центральная избирательная комиссия. По их мнению, анонсируемое мероприятие носит политический характер, что запрещает закон о выборах.

Акция Навального 9 сентября против пенсионной реформы в Петербурге согласована со Смольным. Она пройдет на площади Ленина.