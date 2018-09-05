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Авто
05.09.2018 17:18
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Nissan Leaf получил российский сертификат. Но «как в Европе» у нас не будет

Новый Nissan Leaf получил российский сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Информация об этом появилась в базе Росстандарта, сообщают СМИ, например Auto.Mail.ru. Это означает, что автомобиль можно официально ввозить и продавать в России. К сожалению, это вовсе не означает, что его у нас можно будет купить.

Новый Nissan Leaf представлен публике в прошлом году и уже стал мировым хитом. У него увеличенная до 40kW батарея, обеспечивающая запас хода до 285 километров, что почти в два раза больше, чем у предшественников. Цена на новый Leaf в пересчете на рубли оказывается немалой — примерно 2,2 миллиона рублей.

Nissan Leaf получил российский сертификат. Но «как в Европе» у нас не будет

Предыдущее поколение самого популярного в мире электромобиля также имело российский сертификат, однако официально к нам не поставлялось. При этом, по данным «Автостата», на 1 июля 2018 года из 2500 зарегистрированных в России электрокаров 70 процентов (1800 штук) это именно Leaf. Подавляющее большинство этих электромобилей — ввезенная из Японии бывшая в употреблении техника. Немудрено, что осели они именно в восточных регионах страны, где суммарно в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях зарегистрировано более тысячи электромобилей. В Москве и Подмосковье, по подсчётам «Автостата», ездят соответственно 369 и 98 таких машин. В Санкт-Петербурге на 1 июля 2018 года официально зарегистрировано 73 электромобиля.

Более занимательным оказывается, так сказать, «модельный ряд» российских электрокаров. 90 процентов парка электромобилей в стране приходится на три модели, две из которых официально в страну не поставляются. Кроме абсолютного лидера Nissan Leaf в эту тройку входит Mitsubishi i-MiEV (294 штуки) и Tesla Model S (202 штуки). Как уже говорилось, ни Leaf, ни Tesla в Россию официально не ввозятся.

Эта статистика, безусловно, разительно отличается от того, что происходит в Европе. Буквально на днях количество «электричек» и подключаемых гибридов в Старом Свете перевалило за миллион штук, а рост рынка оценивается в 40 – 50 процентов в год. Один за другим мировые автопроизводители представляют свои варианты «конкурентов Tesla», инфраструктура, обслуживающая электромобили, становится все плотнее. Если взглянуть на карту зарядных станций, мы увидим, что их число в Европе уже исчисляется тысячами. Но пока к нам это все не имеет отношения. 2500 штук и 1 000 000 — слишком разные цифры.

Точно так же, даже несмотря на «легализацию», неясны российские перспективы и нового Nissan Leaf. В представительстве Nissan отвечают на вопросы уклончиво: тема интересная, требует проработки, решение не принято. И даже если все-таки решение будет принято, скорее всего, автомобиль станет позиционироваться как «нишевый», то есть поставляться в очень ограниченном количестве. Значит, ожидать того, что у нас скоро будет «как в Европе», пока не приходится.

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