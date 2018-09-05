Гробы для мусора за 13 миллионов. Как в Гавани пытались прикоснуться к Европе

Идею раздельного сбора мусора почти похоронили в МО «Гавань». Эксперимент обошёлся в 13 млн рублей. Последствия в виде нанопомоек хотят спихнуть на плечи петербуржцев.

Официальный сайт МО "Гавань"

Четыре телеканала приехали во двор дома номер 29 на улице Шевченко. Здесь уже наблюдалось повышенное содержание людей в пиджаках. Щёлкали фотоаппараты журналистов. Красную ленточку перерезала глава администрации Василеостровского района Юлия Киселёва, ей помог руководитель муниципального образования «Гавань» Сергей Соколов. Так в апреле 2016 года в Петербурге открыли помпезную площадку для раздельного сбора мусора. Через два года инновация превратилась в беспринципную помойку.

Праздник достался только помойным бочкам на Шевченко. Но в 2016 году аналогичные установки появились у 41-го дома на Наличной и у 28-го на Беринга. Торжество проходило в день работника местного самоуправления, что должно было только подчеркнуть важность достижения. Как пояснили тогда в «Гавани», площадки уникальны не только для Северной столицы, но и для России. Каждая стоила нескромные 2,5 млн рублей.

В основу мусорной инновации заложили лифтовый механизм. Горожане видят только красивую часть конструкции — четыре мусороприёмника для тары, пластика, бумаги и «разного». Сами отходы скапливаются под землёй в четырёх контейнерах. Чтобы очистить площадку, необходимо активировать лифтовый механизм, который поднимает ёмкости на поверхность. Установка не подключена к городским сетям, она питается от мусоровозов. Новинку также оснастили системой пожаротушения «Буран» и инфракрасными датчиками, которые сигнализируют, когда контейнер заполнен. Площадка для всех хороша, кроме бездомных и крыс, которым затруднили доступ к мусору.



«Год назад не было ничего – только красивая картинка, скачанная из Интернета. За год мы прошли весь путь от проектирования до готового результата, — комментировал в 2016 году Сергей Соколов. — Это было непросто: пришлось найти оригинальные технические решения, которые позволили бы эксплуатировать эту установку в наших климатических условиях. Со временем мы бы хотели реконструировать все 50 контейнерных площадок нашего муниципалитета».



Тогда же чиновник пообещал, что внедрение новой разработки не отразится на оплате услуг по вывозу мусора.

Позже муниципалитет поставит ещё две подобные площадки на Гаванской, 41-43, и Наличной, 27. Но второй партии не достанется почестей и внимания журналистов. Их даже не распечатают. В марте 2018-го на Гаванской образуется свалка.

«Она была закрыта красивыми фанерками. Фанерки в итоге кто-то спер. И получилось открыто, — вспоминает жительница Васильевского острова Наталья. — Жители решили, что работает, и начали пользоваться. И напихали все то, что положено. Да только оказалось, что внутри одно неразделенное пространство. Это выгребли прямо перед помойкой кучей. Валялась пару дней минимум. И нанопомойку закрыли. На этот раз железными листами».



В марте 2018-го местные жители заметили переполненные площадки и по другим адресам. Инновация превратилась в обычную российскую помойку, где скидано всякое без каких-либо принципов. По словам горожан, о сортировке речи уже не шло. Приезжающие мусоровозы скидывали все отходы в один бак.



Идея из Европы



Главой «Гавани» Сергеем Соколовым движет чувство прекрасного. Прекрасное начинается уже в приёмной муниципалитета. Она не похожа на затёртое казённое учреждение. Здесь под потолком висят модные люминесцентные лампы, стол руководителя располагается за стеклянными стенами, есть небольшой детский уголок и кухня. Это скорее офис небольшой компании, чем чиновничья организация.



«Лучший муниципалитет в стране», — формулирует цель своей работы Соколов.



Идея сделать не как обычно, а по-европейски и привела его к установке площадок для раздельного сбора мусора. Решение для петербуржцев разработала компания «Панда лифт». По словам Соколова, после установки в 2016 году специальная комиссия наблюдала за инновацией.



«После двух месяцев у нас получился достаточно хороший результат. Мы вышли на показатели 30 на 70. 70% той фракции, которая определена, и 30% других фракций», — говорит он.



Соколов хотел, чтобы муниципалитет заработал на площадках. Для этого планировалось создать муниципальное предприятие, которое их содержало. Следуя идеальному плану, мусор бы сортировался на местах, а перевозчик забирал с адресов уже разделённые фракции. «За то, что мы его собрали и разделили, вы нам платите деньги», — комментирует Сергей Соколов.



МУП «Гавань» создали в конце 2016 года. По словам Соколова, организации передали площадки, но план не осуществился. Как следует из данных СПАРК, зарабатывать предполагалось не только на вывозе мусора. В прошлом году МУП «Гавань» выиграло аукцион по содержанию зелёных насаждений и уборке детских и спортивных площадок в МО «Морской». Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.



Заместитель исполнительного директора по перевозкам АО «Автопарк №1 «Спецтранс» (компания, которая занимается вывозом мусора с инновационных площадок) Сергей Карагодин утверждает, что ни о каком дополнительном муниципальном предприятии не слышал. По его словам, с самого начала эксперимента по раздельному сбору местные жители кидали в контейнеры всё подряд, отходы приходилось сортировать ещё раз. И заработать на пяти установках невозможно, слишком маленький объём.



Карагодин отмечает, что никто не захотел заниматься нововведением серьёзно. «Они, как кукушка, выбросили птенца в гнездо, а дальше расти как хочешь», — говорит он. Перевозчику самому приходилось искать предприятия, принимающие вторсырьё.



Глава «Гавани» утверждает, что «Спецтранс» саботировал вывоз мусора, хотя компания является подрядчиком у ЖКС № 1.



«В последнее время, наверное, месяца три, происходит такая вещь, что «Спецтранс» сообщает ЖКС, что они отказываются вывозить мусор. Но они не могут просто так отказываться, потому что они подрядчики ЖКС, а значит, они становятся недобросовестными поставщиками. Они начинают придумывать такие вещи — подайте на эти площадки постоянный источник электроснабжения», — говорит Соколов.



В «Спецтрансе» саботаж отрицают и отмечают, что мусоровозы уже безвозвратно потеряли три аккумулятора. С их помощью лифтовый механизм на установках приводился в действие. За те же деньги можно было организовать более удобное оборудование, без лишнего пафоса.



«За два с половиной миллиона можно было построить современных контейнерных площадок не меньше шести штук вместо одной и организовать там раздельный сбор мусора, — говорит Карагодин. — А площадки, которые закопаны в землю, как гробы, потом их надо при помощи какого-то ухищрения эксплуатировать».



Кто поставлял площадки



Поставками площадок в рамках госконтрактов по благоустройству за 2015 и 2016 годы занимались компании «Ферион» и «МСК № 1». Обе фирмы уже становились героями публикации о госзаказах, которые получают фирмы-прокладки, связанные с чиновниками. По данным СПАРК, в конце 2016 года учредителем и руководителем этих двух компаний стал Андрей Кутузов.



Каждая площадка обошлась в 2,5 млн рублей. В торгах принимал участие один подрядчик, он и становился победителем.



Пользователи «ВКонтакте» в группе «Живём на Васильевском» рассказали, что согласно торговому предложению от компании «Панда Лифт» (есть в распоряжении «Фонтанки») в 2017 году стоимость одной контейнерной площадки составляла 1,5 млн рублей плюс монтаж оборудования, который обойдётся ещё в 15% от цены.



Сергей Соколов объясняет разницу в ценообразовании работами по подготовке территории. Поставщики оборудования выкапывали котлован и вписывали в него бетонный кессон, а после того как площадки монтировали, возвращали в первоначальный вид повреждённый асфальт.



«В точности этот процесс соответствует процессу строительства любого жилого дома, построенного по принципу монолитного домостроения», — комментирует Соколов.

Кроме того, «Ферион» в 2016 году поставлял в «Гавань» мебель за 1,4 млн рублей. Годом ранее конкурс на ремонт стоимостью в 2,8 млн рублей выиграл ИП Шандаров. О связи бывшего муниципального чиновника в МО «Лахта-Ольгино» Олега Шандарова с компанией «МСК № 1» «Фонтанка» рассказывала. Шандаров также обеспечил муниципалитет 14 компьютерами, стоимостью 57 тысяч рублей за единицу.



Инновации за счёт горожан



В июле 2018 года местные жители, обеспокоенные судьбой контейнеров, обратились с вопросом в Смольный. И получили ответ от вице-губернатора Николая Бондаренко, в котором говорится, что в полномочия органов местного самоуправления отнесено только оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях.



«Дальнейшая их эксплуатация и обслуживание за счёт средств местного бюджета является нецелевым расходованием бюджетных средств. Таким образом, ОМСУ лишены возможности осуществлять деятельность по эксплуатации и содержанию контейнерных площадок», — сообщается в документе.

В администрации Василеостровского района «Фонтанке» пояснили, что площадки планируется передать в общедолевое имущество многоквартирных домов. ЖКС № 1 рекомендовано рассчитать стоимость обслуживания данного оборудования. После чего проведут общее собрание собственников, на котором горожанам предстоит решить, принимать ли на себя эту инновационную ответственность.



В этой ситуации противоборствующие стороны в лице «Гавани» и «Спецтранса» выступают единогласно против. Ведь чтобы приглядывать за площадками с лифтами, нужны умелые руки.



«Передача в общедолевую собственность — это идея, рождённая в недрах Василеостровской администрации. И я думаю, что она не приведёт ни к чему положительному, только вызовет негатив жителей, — рассуждает Сергей Соколов. — Я не знаю, смогут ли обеспечить квалифицированных людей, которые смогут этим заниматься».



Чиновник всё ещё верит в то, что получится реанимировать МУП «Гавань». По его расчётам, содержание установок обойдётся в 100 тысяч рублей за год.



«Мы разрулим эту ситуацию», — говорит он.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»