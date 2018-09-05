ГАООРДИ приглашает детей с ограниченными возможностями, их друзей и родителей научиться рисовать

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» приглашает детей с ограниченными возможностями, их друзей и родителей принять участие в традиционной творческой акции «Мы рисуем всей семьёй!»

«Всех участников в этот день ждут мастер-класс по рисованию, интерактивно-развлекательная программа с аниматорами, хорошее настроение и положительные эмоции. Дети с ограниченными возможностями вместе с друзьями и родителями смогут проявить свою фантазию, таланты и способности. Ребята научатся делать карандашные наброски и смешивать краски, рисовать натюрморты и картины — в этом им помогут профессиональные художники Санкт-Петербурга», – рассказали в ГАООРДИ.

Творческий праздник пройдет через месяц – 6 октября в Культурном центре «Троицкий». Но для участия в нём необходима регистрация. Сбор заявок уже открыт.

Заполнить и прислать заявку (ФИО и возраст участников, не более 15 человек) можно прислать по факсу 362-72-75 или электронной почте gaoordi@gaoordi.ru до 28 сентября. Форму заявки можно взять на сайте ГАООРДИ.