«Кровавый след тянется прямо в Кремль». Британский премьер заявила о «приказе на высшем уровне» об отравлении Скрипалей, но отказалась назвать Путина заказчиком

Тереза Мэй выразила уверенность, что россияне, которые якобы отравили Скрипалей в Солсбери, получили приказ «на высшем уровне», однако она отказалась назвать заказчиков.

«Когда вы говорите на высшем уровне, вы имеете в виду Путина?» – спросил Терезу Мэй представитель оппозиции 5 сентября во время первого заседания Палаты общин после летних каникул, на что она ответила лишь: «Я имею в виду... на высшем уровне».

При этом лидер консерваторов в своем выступлении о результатах расследования дела Скрипалей заверила, что «доказательства, которые были представлены сегодня, показывают полную виновность России». Ранее она заявляла, что причастность российской стороны «весьма вероятна».

По ее словам, у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых спецслужбы Соединенного Королевства подозревают в отравлении бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, есть «четкая связь с ГРУ». «Россия должна объяснить, что произошло в Солсбери», – считает премьер, неоднократно назвавшая отравление на территории страны «варварским актом».

Представители оппозиции во время заседания Палаты общин были менее аккуратными со словами, например, заявив, что Боширов и Петров – это «солдаты Путина», «кровавый след [из Солсбери] тянется прямо в Кремль», а сама операция оказалась «полным провалом». Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал прояснить, какие шаги Великобритания предпримет для того, чтобы подобного больше не повторилось, и будет ли сотрудничать с Россией. При этом он подчеркнул: «Наш ответ должен быть продиктован требованием закона, соблюдением международных договоренностей и уважением к правам человека».

Тереза Мэй, в свою очередь, заверила, что санкционное давление на Россию из-за дела Скрипалей продолжится. Она поблагодарила США, которые ввели новые санкции 27 августа, отметив, что антироссийские ограничения нужно принять и в Европе. Мэй пообещала, что когда Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза, то королевство введет собственные санкции против России, при этом обсуждая их с европейцами.

Также Мэй подчеркнула, что Боширов и Петров въехали в страну по совершенно легальным документам, поэтому она предложила расширить полномочия правоохранительных органов, чтобы они, например, могли проводить более тщательную проверку людей в аэропорту. Помимо этого, она пообещала борьбу с российской пропагандой и кибератаками.

Оппозиционеры предложили закрепить практику депортации, однако премьер уверена, что для такого шага нужны «неоспоримые доказательства».

«Наш ответ [на произошедшее в Солсбери] будет мощным, решительным, непоколебимым», – резюмировала лидер консерваторов. Она поблагодарила спецслужбы и британских врачей, благодаря которым Скрипали остались живы после отравления «Новичком». «Солсбери – прекрасное место, чтобы его посетить», – заверила Мэй.