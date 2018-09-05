«Юлмарт» плавно превращается в актив Михаила Скигина

Несмотря на решение Трибунала в Лондоне обязать совладельца «Юлмарта» Костыгина выплатить оппоненту $ 67 млн, спор за акции вновь завяз в обоюдных уловках. Но есть и новый игрок. Он рассказал «Фонтанке», что будет.

Михаил Скигин//Архив/"Фонтанка.ру"

Через два года после старта корпоративного конфликта в «Юлмарте» между его акционерами Костыгиным и Васинкевичем международный коммерческий арбитраж Лондона назначил цену за 38,5% акций компании, владеющей российским ретейлером. Однако в связи с агрессивным недоверием партнеров друг к другу судья вовлек в принудительную сделку юристов с обеих сторон. Правда, американские юристы, защищающие интересы Васинкевича при финансовой поддержке инвесткомпании А1, отстранились от перевода на свой счет огромной суммы от российского бизнесмена, а адвокаты «Юлмарта» не увидели документов, подтверждающих право Васинкевича на акции. Нервы лондонского суда сдали. Сегодня «Фонтанка» увидела интригу – перспективы основного владельца «Петербургского нефтяного терминала».

Международный коммерческий арбитражный суд Лондона попытался поставить точку в длительном процессе, где защиты совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Михаила Васинкевича оспаривали цену акций последнего. 16 июля Трибунал вынес решение, изложил взаимные обязательства структур Костыгина и Мейера «Кошиги» и «Свобода» и «Донны» Васинкевича. Но, исходя из реалий, что стороны патологически утратили взаимное доверие, установил и механизм исполнения купли-продажи в течение месяца.

«Донна» должна была передать на хранение английским юристам Костыгина документы на акции Васинкевича, а «Кошиги» и «Свобода» перечислить американским юристам «Донны» на тех же условиях $ 67 млн.

Вскоре выяснилось, что массив антиотмывочных правил в США, да и вообще геополитическая атмосфера не позволяют или попросту пугают юристов Васинкевича, может, и хотевших принять определенную судом сумму. Они потребовали перечень документов, вплоть до источников происхождения денег у Костыгина и Мейера. Зеркально отреагировали и адвокаты Костыгина. Его сторона добивалась от «Донны» предоставления других документов – что «Донна» в действительности может передать акции без рисков обращения на них взыскания со стороны третьих лиц. И эти опасения, в принципе, обосновываются, ведь в том же Трибунале установили, что компания Васинкевича просрочила оплату $ 40 млн за акции другой компании.

В результате переживания вновь превращаются в патовую ситуацию, и 6 августа становится понятно, что решение суда никто не может исполнить. Суд не выдерживает, и похоже, эмоционально. 19 августа, а это было воскресенье, издает дополнительный приказ: до 15 часов 20 августа «Кошиги» и «Свобода» Костыгина должна заплатить «Донне» Васинкевича $ 67 млн. Пошел незапланированный раунд, где, помимо довода о неразумном сроке, выяснилось, что $ 67 млн Костыгин планировал привлечь из Америки, а там давали на условиях, что вступили в противоречие с решением судьи.

По большому счету, все что происходит формально – жонглирование правом, а на самом деле – виртуальная реальность. Причем, исходя из информации «Фонтанки», Костыгин и Васинкевич только в Великобритании на юристов потратили примерно по £ 17 млн. Читай $ 25 млн, что составляет уже треть той суммы, за что они страдают. Разумеется, это не считая непрекращающихся тяжб в РФ. Еще пара лет, и можно будет вспомнить присказку профессиональных боксеров: «Денег, которые он заработал, не хватит ему на лечение».

На сегодняшний день претензии юристов Костыгина и Васинкевича пошли на новый виток. Первые заняли, как считают, правовую стойку: мол, оппоненты сами отказались в установленный срок получить объявленную судом сумму. Вторые, предвкушая безупречность своей позиции, скорее всего, рассчитывают заручиться поддержкой суда в легитимности дополнительного приказа и пойдут в атаку на островные юрисдикции, где зарегистрирована «Кошиги» и «Свобода», держащая акции «Юлмарт Холдинг Лимитед». А дальше как юридическая карта ляжет.

Другое дело, что если взглянуть на российскую недвижимость Костыгина, то миллиардер ничем не отличается от среднего петербуржца. Что касается, информации в СМИ о принадлежащих ему компаниях «Ряды», «Рив Гош», «Дикая Орхидея», «Улыбка Радуги», то «Фонтанка» уже сообщала о том, что горсуд Петербурга не пошел на прецедент. В августе прошлого года Сбербанк не смог взыскать ущерб по кредиту «Юлмарту» с фирм, что упоминаются в прессе как собственность Костыгина.

Тем временем для СМИ не секрет, что компания «Ледаро» взыскала с «Юлмарт Холдинг Лимитед» $ 35 млн в результате параллельного судебного процесса в Лондоне. «Ледаро» выдавала кредит в июне 2016 года указанному холдингу, а принадлежит петербуржцу Михаилу Скигину, председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтеналивного терминала». С «Ледаро» не расплатились, и Скигин уже запускает процедуру банкротства материнской компании российского «Юлмарта», рассчитывая, в отсутствие денег у «Юлмарт Холдингс Лимитед», забрать российские активы «Юлмарта».

Подчеркнем, что юристы Васинкевича так поступить не могут. У них право требований только к акционерам. Кредиторы же в Сбербанке и ВТБ претендуют на кэш, которого в «Юлмарте» нет.

Сам же Михаил Скигин так ответил « Фонтанке», когда журналист кратко объяснил суть публикации и спросил о его планах: «Ждали, терпели, кредит не вернули. Дальше ничего личного».

Так можно стать и хозяином «Юлмарта». После чего Скигину придется зайти в банки. И по большому счету, будет комфортней договариваться – он новое лицо, не обремененное историей конфликта.

Справка:

Акционерный конфликт в компании «Юлмарт» начался в 2016 году. Поводом стало несогласие между мажоритарными акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (через Koshigi Ltd и Svoboda Corp владеют 62% акций) и миноритарием Михаилом Васинкевичем (через Donna Union Foundation 38% акций) о стратегии развития сети. Михаил Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ могущественной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финасовый гигант Сбербанк, потребовав с компании долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Дмитрия Костыгина осенью 2017 года. Предприниматель уже почти год находится под домашним арестом. В отношении одной из дочек «Юлмарта» запущено конкурсное производство, в еще трех введена процедура наблюдения.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"