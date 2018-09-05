18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.46р
79.14р
17:18 05.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
05.09.2018 16:56
Печать

«С усердием - к высоким результатам». Наследие российских воздухоплавателей готовы возродить немцы

Компания Liebherr вложит 2 млрд рублей в редевелопмент территории Офицерской воздухоплавательной школы. Ремонтно-складской комплекс на Парковой улице должен появиться в 2021 году. Но планам может помешать строительство ВСД.

«С усердием - к высоким результатам». Наследие российских воздухоплавателей готовы возродить немцы

Станислав Залесов/Коммерсантъ

ООО «Либхерр-Русланд» (100-процентная дочка немецкой машиностроительной компании Liebherr) намерена усилить присутствие в Северо-Западном регионе России. Как рассказали «Фонтанке» в компании, в 2018 году она приобрела участок площадью 33 тыс. кв. м между Парковой улицей и Витебским проспектом и сейчас разрабатывает проект ремонтно-складского комплекса.

ООО «Либхерр-Русланд» создано в 2001 году. Сейчас у немецкой компании есть две производственных площадки в Дзержинске Нижегородской области – «Либхерр Нижний Новгород», который занимается изготовлением стальных конструкций для землеройных машин и башенных кранов, и «Либхерр-Аэроспейс», специализирующийся на производстве и монтаже компонентов авиационных систем управления, как для российского рынка, так и для заводов Liebherr в Европе. Также компания владеет тремя ремонтно-складскими комплексами: в Подмосковье, в Хабаровске и Кузбассе.

Петербург для Liebherr – это крупный хаб для импорта техники, а СЗФО – один из ключевых рынков. По данным компании, сейчас под её брендом в регионе работает более 2000 единиц строительной, горной, перевалочной техники, а также мобильных и гусеничных кранов.

Ремонтно-складской комплекс на Парковой улице позволит улучшить сервисную инфраструктуру, рассчитывают в ООО «Либхерр-Русланд». Там должны расположиться ремонтный и покрасочный цех, центр обучения, склад запасных частей объемом продукции в 15 млн евро, а также офисное здание на более чем полторы сотни сотрудников. «Крайне важно, чтобы мы всегда были в досягаемости для наших заказчиков, невозможно обслуживать технику в такой большой стране из одного центра в Москве. Доступность сервиса для клиентов – один из главных факторов успеха», – отмечают в ООО «Либхерр-Русланд». Также проектом предусмотрено создание учебной базы, подобно той, что уже существует на подмосковном предприятии Liebherr.

Инвестиции в проект составят 25 млн евро (около 2 млрд рублей по курсу на 5 сентября. — Прим. ред.), на первом этапе запуск комплекса должен был создать 135 рабочих мест.

Наконец, проект Liebherr должен дать старт редевелопменту комплекса Офицерской воздухоплавательной школы. Как сообщили в компании, на приобретенном компанией участке располагается два здания постройки начала 20 века. «Проект предусматривает их полное сохранение и реставрацию, с тем, чтобы они гармонично вписались в архитектуру комплекса. Это будет один из самых красивых офисов компании в мире, соответствующий красоте Северной столицы России», – говорят в ООО «Либхерр-Русланд».

Компания планировала завершить проект к 2021 году. Однако получение разрешительной документации может затормозить строительство Восточного скоростного диаметра.  Как стало известно на прошлой неделе, большая часть новой магистрали пройдет вдоль железнодорожных путей через промышленные зоны Невского, Московского и Фрунзенского районов. fontanka.ru/2018/08/22/062/  Судя по опубликованному проекту планировки, под госнужды могут изъять около 100 зданий. Среди них производственная площадка ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», торгово-офисный центр, который принадлежит ЗАО «Сбербанк Лизинг», а также участок, приобретенный ООО «Либхерр-Русланд».

 В компании говорят, что на момент покупки земли не были осведомлены о таких планах градостроителей. «Теперь очень важно решить земельный вопрос, и мы очень надеемся на поддержку со стороны руководства города и на оперативность и разумность совместных решений», -  подчеркивают ООО «Либхерр-Русланд»

Сейчас ведется поиск альтернативных вариантов совместно с городским властями. Их подробности компания не раскрывает, но подчеркивает, что они «не будут мешать глобальному развитию транспортной инфраструктуры и не внесут каких-то существенных изменений в проект ВСД». 

По закону, владельцам участков, подлежащих изъятию для госнужд, положены компенсации. Они назначаются по результатам независимой оценки стоимости земли. Но зачастую получить возмещение по рыночной стоимости проблематично, отмечает глава Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. У города нет обязательств предоставлять в таком случае альтернативную площадку. Да и найти замену, равноценную по площади, местоположению и логистической доступности, будет непросто.

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что Смольный осведомлен о возникшем конфликте интересов бизнеса и города, но не исключил, что отстоять участок поможет наличие на территории памятников промышленной архитектуры.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Компания Liebherr создана в 1949 году. Входит в число крупнейших мировых производителей строительной, перевалочной, горной и бытовой техники. Головное предприятие группы расположено в городе Бюль, Швейцария. Всего у Liebherr 140 предприятий по всему миру. В 2017 году выручка составила 9,8 млрд евро. Акционерами являются члены семьи Либхерр. Техника Liebherr поставлялась в СССР с 1965 года.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Setl City
05.09.2018 11:54

В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники
АО «Строительный трест»
05.09.2018 10:50

Торжественное открытие нового социального объекта в ЖК OSTROV

4 сентября руководство компании «Строительный трест» в торжественной обстановке передало символический ключ от нового детского сада, расположенного в жилом комплексе OSTROV на Петровском проспекте, 5
Магазин "Кей"
05.09.2018 10:19

Подборка топовых товаров Logitech в КЕЙ

Швейцарская компания Logitech находиться на периферии производства высокотехнологичных аксессуаров для компьютера. Сегодня КЕЙ расскажет о трех самых интересных товарах Logitech, представленных в сети
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
04.09.2018 16:42

Товары для школы, которые оценят и взрослые

Впереди новый учебный год. Время, когда и дети и взрослые строят новые планы, ставят новые цели. Мы сделали для вас подборку стильных канцелярских товаров, которые вы захотите одолжить у школьников. Все это можно найти в сети народных магазинов «Галамарт», совершая ваш регулярный шоппинг
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года