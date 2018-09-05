«С усердием - к высоким результатам». Наследие российских воздухоплавателей готовы возродить немцы

Компания Liebherr вложит 2 млрд рублей в редевелопмент территории Офицерской воздухоплавательной школы. Ремонтно-складской комплекс на Парковой улице должен появиться в 2021 году. Но планам может помешать строительство ВСД.

Станислав Залесов/Коммерсантъ

ООО «Либхерр-Русланд» (100-процентная дочка немецкой машиностроительной компании Liebherr) намерена усилить присутствие в Северо-Западном регионе России. Как рассказали «Фонтанке» в компании, в 2018 году она приобрела участок площадью 33 тыс. кв. м между Парковой улицей и Витебским проспектом и сейчас разрабатывает проект ремонтно-складского комплекса.

ООО «Либхерр-Русланд» создано в 2001 году. Сейчас у немецкой компании есть две производственных площадки в Дзержинске Нижегородской области – «Либхерр Нижний Новгород», который занимается изготовлением стальных конструкций для землеройных машин и башенных кранов, и «Либхерр-Аэроспейс», специализирующийся на производстве и монтаже компонентов авиационных систем управления, как для российского рынка, так и для заводов Liebherr в Европе. Также компания владеет тремя ремонтно-складскими комплексами: в Подмосковье, в Хабаровске и Кузбассе.

Петербург для Liebherr – это крупный хаб для импорта техники, а СЗФО – один из ключевых рынков. По данным компании, сейчас под её брендом в регионе работает более 2000 единиц строительной, горной, перевалочной техники, а также мобильных и гусеничных кранов.

Ремонтно-складской комплекс на Парковой улице позволит улучшить сервисную инфраструктуру, рассчитывают в ООО «Либхерр-Русланд». Там должны расположиться ремонтный и покрасочный цех, центр обучения, склад запасных частей объемом продукции в 15 млн евро, а также офисное здание на более чем полторы сотни сотрудников. «Крайне важно, чтобы мы всегда были в досягаемости для наших заказчиков, невозможно обслуживать технику в такой большой стране из одного центра в Москве. Доступность сервиса для клиентов – один из главных факторов успеха», – отмечают в ООО «Либхерр-Русланд». Также проектом предусмотрено создание учебной базы, подобно той, что уже существует на подмосковном предприятии Liebherr.

Инвестиции в проект составят 25 млн евро (около 2 млрд рублей по курсу на 5 сентября. — Прим. ред.), на первом этапе запуск комплекса должен был создать 135 рабочих мест.

Наконец, проект Liebherr должен дать старт редевелопменту комплекса Офицерской воздухоплавательной школы. Как сообщили в компании, на приобретенном компанией участке располагается два здания постройки начала 20 века. «Проект предусматривает их полное сохранение и реставрацию, с тем, чтобы они гармонично вписались в архитектуру комплекса. Это будет один из самых красивых офисов компании в мире, соответствующий красоте Северной столицы России», – говорят в ООО «Либхерр-Русланд».

Компания планировала завершить проект к 2021 году. Однако получение разрешительной документации может затормозить строительство Восточного скоростного диаметра. Как стало известно на прошлой неделе, большая часть новой магистрали пройдет вдоль железнодорожных путей через промышленные зоны Невского, Московского и Фрунзенского районов. fontanka.ru/2018/08/22/062/ Судя по опубликованному проекту планировки, под госнужды могут изъять около 100 зданий. Среди них производственная площадка ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», торгово-офисный центр, который принадлежит ЗАО «Сбербанк Лизинг», а также участок, приобретенный ООО «Либхерр-Русланд».

В компании говорят, что на момент покупки земли не были осведомлены о таких планах градостроителей. «Теперь очень важно решить земельный вопрос, и мы очень надеемся на поддержку со стороны руководства города и на оперативность и разумность совместных решений», - подчеркивают ООО «Либхерр-Русланд»

Сейчас ведется поиск альтернативных вариантов совместно с городским властями. Их подробности компания не раскрывает, но подчеркивает, что они «не будут мешать глобальному развитию транспортной инфраструктуры и не внесут каких-то существенных изменений в проект ВСД».

По закону, владельцам участков, подлежащих изъятию для госнужд, положены компенсации. Они назначаются по результатам независимой оценки стоимости земли. Но зачастую получить возмещение по рыночной стоимости проблематично, отмечает глава Центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. У города нет обязательств предоставлять в таком случае альтернативную площадку. Да и найти замену, равноценную по площади, местоположению и логистической доступности, будет непросто.

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что Смольный осведомлен о возникшем конфликте интересов бизнеса и города, но не исключил, что отстоять участок поможет наличие на территории памятников промышленной архитектуры.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»