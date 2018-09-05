«В ФК «Ростов» есть лица, которые испытывают ко мне неприязнь». Баста прокомментировал ситуацию со своим концертом в Ростове-на-Дону

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал 5 сентября в своем Instagram ситуацию вокруг своего концерта, который должен пройти в Ростове-на-Дону (родной город для музыканта) на «Ростов Арене» 29 сентября. Ранее футбольный клуб «Ростов», играющий на этом стадионе, заявил, что мероприятие испортит газон и проводить матчи на нем будет невозможно.

«Есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», – написал Баста.

По словам музыканта, существует официальная проектная документация, в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Также рэпер привел в пример стадион «Открытие Арена» «Спартака» в Москве, где регулярно проходят масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. Во всех случаях мероприятия проходили на поле с использованием специального защитного покрытия.

«К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», – подытожил Баста.

Баста (Василий Вакуленко) стал первым из российских рэперов, собравшим аншлаг в спорткомплексе «Олимпийский» – на одной из крупнейших российских концертных площадок. Сыграл два аншлаговых шоу с оркестром в Государственном Кремлевском дворце. Был послом футбольного ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

«Ростов Арена» вмещает более 40 тысяч человек. В рамках чемпионата мира стадион принял четыре матча группового этапа и 1/8 финала между Бельгией и Японией.