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Общество
05.09.2018 16:16
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«В ФК «Ростов» есть лица, которые испытывают ко мне неприязнь». Баста прокомментировал ситуацию со своим концертом в Ростове-на-Дону

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал 5 сентября в своем Instagram ситуацию вокруг своего концерта, который должен пройти в Ростове-на-Дону (родной город для музыканта) на «Ростов Арене» 29 сентября. Ранее футбольный клуб «Ростов», играющий на этом стадионе, заявил, что мероприятие испортит газон и проводить матчи на нем будет невозможно.

«Есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», – написал Баста.

 

Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ▶️

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

По словам музыканта, существует официальная проектная документация, в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Также рэпер привел в пример стадион «Открытие Арена» «Спартака» в Москве, где регулярно проходят масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. Во всех случаях мероприятия проходили на поле с использованием специального защитного покрытия.

«К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», – подытожил Баста.

Баста (Василий Вакуленко) стал первым из российских рэперов, собравшим аншлаг в спорткомплексе «Олимпийский» – на одной из крупнейших российских концертных площадок. Сыграл два аншлаговых шоу с оркестром в Государственном Кремлевском дворце. Был послом футбольного ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону.

«Ростов Арена» вмещает более 40 тысяч человек. В рамках чемпионата мира стадион принял четыре матча группового этапа и 1/8 финала между Бельгией и Японией.

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