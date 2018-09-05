В Кремле не могут распознать сигналы из Лондона по делу Скрипалей. «Это не данные, а непонятно что»

Помощник российского президента Юрий Ушаков вслед за представителем МИД Марией Захаровой сказал, что названные англичанами фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян ему ни о чем не говорят. В сигналах, посылаемых британской стороной, ему разобраться трудно.

Слова Ушакова 5 сентября приводит РБК со ссылкой на РИА Новости. Чиновник сделал акцент на том, что Скотленд-Ярд назвал фамилии вымышленными.

«Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», – отметил помощник Владимира Путина и добавил, что обнародованные данные «это не данные, а непонятно что».

Вслед за официальным представителем МИД Марией Захаровой он отметил, что фамилии и фотографии подозреваемых ему ни о чем не говорят.

После заявления королевской прокуратуры о результатах расследования высказалась премьер-министр Тереза Мэй. Она обвинила в покушении ГРУ Минобороны РФ.