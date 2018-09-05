В Кремле не могут распознать сигналы из Лондона по делу Скрипалей. «Это не данные, а непонятно что»
Помощник российского президента Юрий Ушаков вслед за представителем МИД Марией Захаровой сказал, что названные англичанами фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян ему ни о чем не говорят. В сигналах, посылаемых британской стороной, ему разобраться трудно.
Слова Ушакова 5 сентября приводит РБК со ссылкой на РИА Новости. Чиновник сделал акцент на том, что Скотленд-Ярд назвал фамилии вымышленными.
«Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», – отметил помощник Владимира Путина и добавил, что обнародованные данные «это не данные, а непонятно что».
Вслед за официальным представителем МИД Марией Захаровой он отметил, что фамилии и фотографии подозреваемых ему ни о чем не говорят.
После заявления королевской прокуратуры о результатах расследования высказалась премьер-министр Тереза Мэй. Она обвинила в покушении ГРУ Минобороны РФ.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба назвала предполагаемых преступников. Ими стали граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.