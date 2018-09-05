Эстонского майора и его отца заподозрили в госизмене в пользу России

Двое граждан Эстонии, один из которых действующий офицер, арестованы по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что отец и сын передавали в РФ сведения, составляющие гостайну.

Как сообщает 5 сентября «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», решение об аресте принял Харьюский уездный суд. Фигуранты дела — служащий Главного штаба Сил обороны Денис Метсавас и его отец Петр Волин. Оба получили гражданство страны в 90-е годы в порядке натурализации, то есть как жители, пожелавшие стать эстонскими гражданами. При этом Волин ранее работал в службе исполнения наказаний, а в советские годы — в погранслужбе КГБ СССР. Сейчас находится на пенсии. Его сын служит в Силах обороны Эстонии с 2008 года, дослужился до чина майора. Имел доступ к проектам развития артиллерии.

Отец и сын были задержаны сегодня. Они подозреваются в передаче государственной тайны Главному разведывательному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ. О каких именно сведениях идет речь, следствие не говорит, уточняя лишь, что утечка происходила, как минимум, в течение последних пяти лет.

Ситуацию прокомментировал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас. По его словам, Метсавас «нанес существенный ущерб как Эстонии, так и союзникам». Террас отметил, что, «согласно процедурам, о происшествии проинформированы союзники по НАТО».

Отметим, что ранее про ГРУ Минобороны РФ вспомнили и в Великобритании. Премьер-министр страны назвала предполагаемых отравителей в Солсбери агентами ГРУ.