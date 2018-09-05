«Вера в Бога необходима». Начальник Политического управления Минобороны рассказал, что нужно современному солдату

Недавно вступивший в должность начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, какими чертами должен отличаться российский солдат. Об этом 5 сентября пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Картаполов заявил, что важнейшим элементом подготовки современного военного является «формирование его морального духа».

«Именно дух проявляется в бою — это героизм, готовность к самопожертвованию ради выполнения боевой задачи или ради своих товарищей. Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество», это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения родине — они где-то очень близки и необходимы», – подчеркнул начальник ГВПУ Минобороны.

Напомним, ГВПУ создали в июле 2018 года, формирование управления должно завершиться до 1 октября. Новое подразделение займется организацией военно-политической пропаганды, предупреждением экстремизма и наркомании в Вооруженных силах и работой со СМИ. Также в сфере ответственности ГВПУ — работа с религиозными организациями.