Разделитель на Малоохтинском не помешал легковушкам сойтись влобовую

Два человека пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 14 часов на Малоохтинском проспекте, 92, «Додж» под управлением 40-летнего мужчины по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен», за рулём которого находился 45-летний мужчина.

Госпитализированы оба: водитель «Доджа» – в тяжёлом состоянии, водитель «Ситроена» – в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидца Ивана из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Dodge Stratus перелетел бордюр и ударил Citroen в переднюю часть.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Напомним, три человека пострадали в результате выезда на встречную полосу и, как следствие, лобового столкновения минувшим вечером в Петергофе. Одним из участников ДТП была маршрутка.