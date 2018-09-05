Пожар в бывшем здании фабрики ВМФ ликвидирован

С огнем на четвертом этаже административного здания в Центральном районе Петербурга спасатели справились за сорок минут. К трем часам дня 5 сентября пожар был ликвидирован.

Как сообщает региональное управление МЧС, десять квадратных метров в помещении размером 100 на 20 метров тушили 29 спасателей. Пожар начался в 14:12, вызов поступил к 23-му дому по набережной Обводного канала. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

В соцсетях очевидцы сообщали, что горит склад пневматического оружия компании «Нева таргет». Судя по открытым данным, организация расположена на первом этаже. Дозвониться до предприятия «Фонтанке» не удалось.

Здание Центральной картографической фабрики ВМФ было построено в 1968 году, в настоящий момент такой организации в структуре Минобороны не существует, одноименное ОАО, по данным «Спарка», ликвидировано. Помещения на Обводном занимают различные организации, четвертый этаж в основном отдан полиграфическим производствам.