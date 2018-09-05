Совбез предлагает исключить из международных договоров России ссылки на нормы американского права

Совет безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным предлагает исключить из международных договоров в сфере юриспруденции возможность ссылаться на американское право. Мера предложена в рамках плана защиты России от санкций США.

О поручении Совбеза министрам и госкомпаниям разработать меры по снижению влияния санкций США на российскую экономику 5 сентября сообщает РБК. Источники рассказали изданию, что в подготовке участвовали Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Внешэкономбанк и Банк России, «Ростех» и отраслевые монополии. Результатом их деятельности на сегодняшний день стал ряд предложений об изменении порядка заключения договоров. Так, говоря о международном праве, Совбез предлагает включить в договоры России с другими странами пункт, который запретит ссылаться на нормы американского права. Из международных коммерческих соглашений хотят исключить возможность ссылаться на санкции как на форс-мажорные обстоятельства.

Администрация США 8 августа объявила новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает. Ограничительные меры предполагают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. В начале августа группа американских сенаторов представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Документ спровоцировал падение курса рубля.