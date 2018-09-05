Что «Фонтанке» известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

«Фонтанка» нашла тех, кого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей. Руслан Боширов и Александр Петров теперь не просто непонятные имена.

Власти Великобритании назвали имена предполагаемых отравителей Скрипалей, опубликовали фотографии с их перемещениями. Несмотря на зрелый возраст, биографии мужчин скупы и отдают мистификацией, что не исключает британскую версию о вымышленных именах и работе подозреваемых на российскую разведку.

По официальным данным, Руслан Боширов и Александр Петров вылетели 2 марта 2018 года из Шереметьево в аэропорт Лондона Гэтвик. По информации «Фонтанки», на рейс «Аэрофлота» SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров.

Подозреваемые приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294.

По всей видимости, на руках у Боширова и Петрова уже были обратные билеты, причем на два подряд рейса из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Британские власти считают, что подозреваемые воспользовались первым.

В открытых источниках информации о Боширове практически нет. По данным «Фонтанки», он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице.

В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня, – 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку. Первому присвоен 433048, второму – 432322, хотя их оформляло одно подразделение – межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова отсутствуют. Также его нет в банке данных исполнительных производств.

«Фонтанка» позвонила многолетним жильцам «бошировского» дома на Большой Набережной. Они живут на той же лестничной клетке. «В названной вами квартире живет только престарелая женщина, – ответили корреспонденту. – Мы носим ей деньги, она собирает для найма уборщицы. Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда».

Сетевой активностью Боширов тоже не отличается. Созданные под этими именем и фамилией в 2014 году страницы пусты. В Facebook у Боширова зарегистрирован один друг, девушка с Украины. Профиль «ВКонтакте» содержит информацию, будто бы Боширов окончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению «Гидрология суши».

По информации «Фонтанки», на Боширова и Петрова заграничные паспорта (обычные, не биометрические) были оформлены около двух лет назад, когда начали выдавать бланки 65-й серии. По этим паспортам оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

О Петрове известно еще меньше. По документам он родился 31 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов – ФГУП НПО «Микроген». Он создан в 2003 году слиянием четырнадцати предприятий иммунобиологической отрасли. В состав «Микрогена», подведомственного Минздраву, входят девять филиалов.

По мнению антитеррористической полиции Великобритании, Боширов и Петров – псевдонимы, их личности залегендированы. Их реальные имена будто бы Скотланд-Ярду известны. По словам премьер-министра Терезы Мэй, подозреваемые служат в ГРУ Минобороны.

Обвинение Петрову и Боширову предъявлено по четырем статьям – сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества «Новичок» в нарушение Конвенции о запрете химоружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Скрипалям.

Ранее Скотланд-Ярд детально отследил перемещения Боширова и Петрова по территории Великобритании, с момента их прилета в Гэтвик 2 марта до отправления из Хитроу 4-го. Подозреваемые останавливались в лондонском отеле City Stay Hotel, где якобы нашли следы «Новичка», ездили в Солсбери 3 и 4 марта. Отравляющее вещество в Великобританию доставили в емкости – имитаторе флакона духов «Premier Jour» Nina Ricci.

Справка:

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"