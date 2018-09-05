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Бизнес
05.09.2018 16:08
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Росимущество попытается отменить банкротство Валерия Израйлита

В государственном ведомстве считают, что банкротство бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» может быть инспирировано им самим - чтобы уйти от обязательств перед государством.

Росимущество попытается отменить банкротство Валерия Израйлита

Валерий Израйлит// Александр Коряков/Коммерсантъ

10 сентября 13-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы Росимущества и самого Валерия Израйлита на определение суда первой инстанции о признании законным требования «Балтинвестбанка» о банкротстве бизнесмена и введении процедуры реструктуризации его долгов. Неожиданным образом оппоненты в уголовном деле оказались союзниками в арбитраже: ни государство, ни сам Валерий Израйлит не хотят банкротства. 

500 миллионов мало

В конце 2016 года тогда еще действующий председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» стал фигурантом уголовного дела о мошенническом хищении более 3 миллиардов рублей, предназначенных для строительства Балтийской трубопроводной системы – стратегической системы нефтепроводов, связывающих нефтяные месторождения Западной Сибири с портами Балтийского моря. Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, на данный момент это уголовное дело расследовано и в стадии ознакомления. С конца 2016 года бизнесмен находится под стражей – в изоляторе петербургского управления ФСБ. 

Потерпевшим по уголовному делу признано ООО «Транснефть – порт Усть-Луга» – дочерняя компания принадлежащего государству ПАО «Транснефть». Статус потерпевшего позволил ООО «Транснефть – порт Усть-Луга» стать в уголовном деле гражданским истцом – компания предъявила Валерию Израйлиту иск в размере суммы ущерба, который может быть удовлетворен в случае обвинительного приговора суда, когда тот вступит в законную силу. Для обеспечения этого иска следствие арестовало имущество бизнесмена общей стоимостью примерно 500 миллионов рублей. Но это намного меньше той суммы, которую, по мнению следствия, похитил бывший глава «Компании «Усть-Луга», и процедура личного банкротства Валерия Израйлита может перечеркнуть планы «Транснефти» компенсировать свои убытки после вступления в законную силу обвинительного, как там, видимо, рассчитывают, приговора суда. 

Враг стал другом

Любое банкротство предназначено для погашения долгов кредиторам – в Росимуществе опасаются, что после этого Валерию Израйлиту компенсировать предположительно нанесенный государству ущерб будет нечем. 

Данное обстоятельство привело к необычной юридической конфигурации: в уголовном деле о хищении 3 миллиардов «Транснефти» Росимущество и Валерий Израйлит выступает оппонентами, а в процедуре банкротства бизнесмена они союзники. И бывший глава «Компании «Усть-Луга», и Росимущество в унисон просят 13-й арбитражный апелляционный суд не признавать Валерия Израйлита банкротом. 

В своей апелляционной жалобе заместитель руководителя межрегионального территориального управления Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Станислав Шульженко называет уголовное преследование бизнесмена и его заключение под стражу обстоятельством непреодолимой силы и ссылается на норму законодательства, в соответствии с которой его жертва не может быть подвергнута банкротству. Причем уголовное преследование является обстоятельством непреодолимой силы только до вступления в законную силу обвинительного приговора суда – после этого считается, что человек сам виноват в происшедшем, а значит, для него уголовное преследование не должно было стать неожиданным.

Но Росимуществу времени до возможного вынесения судом обвинительного приговора суда вполне достаточно – гражданский иск «Транснефти» в рамках уголовного дела в таком случае опередит процедуру банкротства, и «Транснефть» окажется первее всех кредиторов Валерия Израйлита. Что, в свою очередь, им точно не понравится, потому что после возможного взыскания с бизнесмена 3 миллиардов рублей остальным претендентам на его деньги, скорее всего, расчитывать будет не на что. 

Не случайно в апелляционной жалобе Росимущества высказываются предположения о его попытке «вывести арестованные активы, приобретенные в результате нанесения ущерба государству, посредством погашения обязательств по действующим кредитным договорам в рамках инициированной процедуры банкротства…».

Долгов почти на миллиард

На данный момент в деле о банкротстве Валерия Израйлита всего один кредитор – это инициировавший данную процедуру «Балтинвестбанк», который с 2016 года санируется «Абсолют банком». Он стал кредитором 9 апреля, когда суд признал требования «Балтинвестбанка» законными и ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов. Господин Израйлит должен банку 235,4 миллиона рублей по двум кредитным договорам.

С тех пор суд принял 5 заявлений о включении в реестр кредиторов: от «Морского банка» (101,8), банка «Санкт-Петербург» (183,2 миллиона рублей), «Сбербанка России» (196,8 миллиона рублей), Управления ФНС по Ленинградской области (1,6 миллиона рублей) и ООО «Логос» (58,7 миллиона рублей). По ним определения еще не вынесены, но, таким образом, вместе с долгом инициировавшего банкротство «Балтинвестбанка» сумма финансовых претензий к Валерию Израйлиту составляет 777,5 миллиона рублей. 

27 августа финансовый управляющий Яна Макарова провела собрание кредиторов Валерия Израйлита – на тот момент в реестре был лишь инициировавший банкротство «Балтинвестбанк», – на котором было принято решение ходатайствовать о признании бизнесмена банкротом и введении процедуры реализации его имущества. 30 августа Яна Макарова сделала выводы об отсутствии в действиях бизнесмена признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

До 4 сентября 2018 года складывалось впечатление, будто арбитражные суды намного живее реагируют на обращения желающих взыскать деньги с Валерия Израйлита, чем на попытки обжаловать введение процедуры банкротства. Апелляционная жалоба Росимущества зарегистрирована на сайте 13-го арбитражного апелляционного суда 26 апреля сего года, но она до сих пор не рассмотрена. Соответствующее судебное заседание многократно переносилось, на данный момент оно назначено на 10 сентября. Впрочем, 4 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение требований банка «Санкт-Петербург» и «Сбербанка России» о включении их в реестр кредиторов на ноябрь – к этому времени, скорее всего, станет ясно, удастся адвокатам Израйлита и Росимущества отменить само банкротство или нет.

 Представляющий интересы бизнесмена в деле о банкротстве адвокат Александр Почуев назвал действия кредиторов хищническими в ситуации, когда человек находится в сложной процессуальной обстановке. «В своей жалобе господин Израйлит, в частности, обосновал отсутствие необходимости процедуры его банкротства тем, что имеющихся в его собственности активов вполне достаточно для погашения долгов перед кредиторами. Но он не может расплатиться, находясь в следственном изоляторе. Кредит банка «Санкт-Петербург», например, обеспечен недвижимостью, стоимость которой превышает сумму кредита. Но передать ее банку для погашения долга Валерий Израйлит также не может, потому что в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела эта недвижимость арестована, – заявил «Фонтанке» Александр Почуев. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

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