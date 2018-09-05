Тереза Мэй обвинила ГРУ Минобороны в отравлении в Солсбери
Тереза Мэй заявила, что была права, когда обвиняла Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. ГРУ стоит за этим ЧП, сообщила премьер-министр Великобритании на первом заседании Палаты общин после летних каникул.
«Мы хотим, чтобы Россия вела себя как часть международного сообщества», – отметила Мэй 5 сентября, призвав российскую сторону провести расследование действий ГРУ Минобороны на территории Великобритании. Она назвала атаку в Солсбери «варварским актом».
На замечания оппозиции, что подозреваемые воспользовались британской системой, чтобы совершить преступление, Мэй подтвердила, что они прибыли в страну по легальным документам. Однако, по ее словам, у Британии есть инструменты для предотвращения таких атак.
Она также поблагодарила специальные службы королевства за прекрасную работу. «Полиция определила двух подозреваемых. У них есть четкая связь с ГРУ», – заявила Мэй, добавив, что скорее всего, операцию одобрили на более высоком уровне.
Кроме того, премьер-министр вспомнила дело Александра Литвиненко, назвав его уроком, который Великобритания выучила.
Глава правительства призвала объединить усилия европейских стран, чтобы расширить санкционное давление на Россию из-за дела Скрипалей.
«У Великобритании нет проблем с русскими, и мы надеемся, что когда-нибудь мы установим хорошие отношения с российским правительством», – резюмировала Тереза Мэй.
Напомним, что премьер-министр и ранее не сомневалась в причастности Москвы к отравлению в Солсбери. Ее фраза highly likely («весьма вероятно»), которую она добавила к обвинениям российской стороны, позже стала мемом.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба назвала предполагаемых преступников. Ими стали граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.