Тереза Мэй обвинила ГРУ Минобороны в отравлении в Солсбери

Тереза Мэй заявила, что была права, когда обвиняла Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. ГРУ стоит за этим ЧП, сообщила премьер-министр Великобритании на первом заседании Палаты общин после летних каникул.

«Мы хотим, чтобы Россия вела себя как часть международного сообщества», – отметила Мэй 5 сентября, призвав российскую сторону провести расследование действий ГРУ Минобороны на территории Великобритании. Она назвала атаку в Солсбери «варварским актом».

На замечания оппозиции, что подозреваемые воспользовались британской системой, чтобы совершить преступление, Мэй подтвердила, что они прибыли в страну по легальным документам. Однако, по ее словам, у Британии есть инструменты для предотвращения таких атак.

Она также поблагодарила специальные службы королевства за прекрасную работу. «Полиция определила двух подозреваемых. У них есть четкая связь с ГРУ», – заявила Мэй, добавив, что скорее всего, операцию одобрили на более высоком уровне.

Кроме того, премьер-министр вспомнила дело Александра Литвиненко, назвав его уроком, который Великобритания выучила.

Глава правительства призвала объединить усилия европейских стран, чтобы расширить санкционное давление на Россию из-за дела Скрипалей.

«У Великобритании нет проблем с русскими, и мы надеемся, что когда-нибудь мы установим хорошие отношения с российским правительством», – резюмировала Тереза Мэй.

Напомним, что премьер-министр и ранее не сомневалась в причастности Москвы к отравлению в Солсбери. Ее фраза highly likely («весьма вероятно»), которую она добавила к обвинениям российской стороны, позже стала мемом.