На Обводном горит бывшее здание Центральной картографической фабрики ВМФ, пожару присвоили повышенный номер сложности

Пожар в административном здании в Центральном районе Петербурга тушат днем 5 сентября. Горит одно из помещений на четвертом, последнем этаже, возгоранию присвоен повышенный номер сложности 1-Бис.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожарные работают возле 23-го дома по набережной Обводного канала с 14:12. Огонь занял площадь в 10 квадратных метров, по прибытии спасатели присвоили ему номер сложности 1-Бис. На месте находятся пять расчетов и 20 огнеборцев. В ведомстве отмечают, что, по предварительной информации, в горящем помещении никого нет.

Здание Центральной картографической фабрики ВМФ было построено в 1968 году, на сегодняшний день фабрика перехала из центра города. Сейчас на Обводном расположено множество различных компаний, четвертый этаж в основном занимают полиграфические производства.