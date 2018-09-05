Новый Outlander вышел в России с конвейера

Производство обновлённого Mitsubishi Outlander началось на заводе в Калуге, первые автомобили поступят дилерам в сентябре, сообщает 5 сентября пресс-служба ООО «ММС Рус» – официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России.

Outlander в компании называют самым популярным кроссовером Mitsubishi в России. Новое поколение получило изменения во внешнем облике (радиаторная решётка, передний и задний бамперы, светодиодные ходовые огни LED и колёсные диски) и в технических характеристиках. Двигатели – «уже знакомые и проверенные на российских дорогах»: бензиновые 2.0 л (146 л.с) и 2.4 л (167 л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III. Как и предшественник, модель будет доступна с передним или полным приводом.

Основные изменения в интерьере обновлённого Outlander:

воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии);

подсветка кнопок стеклоподъёмников с режимом «одного касания»;

профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой;

USB на передней панели и для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect);

ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии);

электронный стояночный тормоз (4WD версии);

улучшенные настройки подвески;

улучшенная шумоизоляция.

Цены на модель будут официально объявлены 12 сентября. Цены на нынешний Outlander начинаются, как указано на сайте компании, от 1 319 000 рублей.