В отравлении дизельной присадкой в Шушарах обвинили замначальника службы «Модуль-терминала». Его отдают под суд

В гибели рабочего от ядовитой присадки к дизелю в Шушарах обвинили заместителя начальника производственно-сервисной службы компании.

Об этом сообщила «Фонтанке» прокуратура Пушкинского района Петербурга 5 сентября. Ведомство разбиралось в обстоятельствах трагедии на производстве «Модуль-терминал» в Шушарах.

По версии следствия, обвиняемый отвечал за безопасность на производстве, но с ответственностью не справился, позволив рабочим мыть бочки с опасной присадкой к дизельному топливу OFI 8863 без противогазов. Теперь уголовное дело в отношении него рассмотрит Пушкинский районный суд.

Напомним, ЧП на производстве произошло в январе 2018 года, когда трое рабочих производства «Модуль терминал» мыли цистерны с присадкой к дизельному топливу. В результате опасной процедуры с якобы малотоксичным веществом один рабочий погиб, второй попал в больницу в тяжелом состоянии. Третий рабочий и прибывшие на место спасатели МЧС отделались недомоганием.