Мосгорсуд оставил в силе административный арест Навального. Оппозиционеру придется пропустить акцию против пенсионной реформы

Мосгорсуд оставил решение об аресте Алексея Навального на 30 суток без изменений. Об этом 5 сентября сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Алексея Навального арестовали 27 августа за организацию январской «Забастовки избирателей». Его обвинили в повторном нарушении правил проведения акции. В деле он указан как организатор, но оппозиционер не согласен с такой формулировкой, так как лично не подавал заявок на проведение митинга.

Навальный уверен, что его задержали, чтобы помешать организации акций против пенсионной реформы, которые пройдут в городах России 9 сентября. Отметим, в Петербурге Смольный согласовал митинг.