«Зенит» оштрафовали на 70 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком». Рассмотрение вопроса об упавшем квадрокоптере перенесли

Футбольный клуб «Зенит» был наказан по итогам матча 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Спартака» (0:0). Как сообщает 5 сентября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артура Григорьянца, за использование пиротехники болельщиками сине-бело-голубые были оштрафованы на 70 тысяч рублей: по 10 тысяч рублей за файер.

Кроме того, на заседании подняли вопрос об упавшем на футбольный газон на 65-й минуте встречи квадрокоптере. Напомним, что в момент его падения футболисты находились на другой стороне поля, и никто не пострадал по счастливой случайности. Однако рассмотрение инцидента было перенесено.

«У КДК сейчас недостаточно информации по этому поводу, рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание, "Зенит" дал объяснение по летательному аппарату, теперь требуется пояснение от службы безопасности РПЛ», – объяснил Григорьянц.