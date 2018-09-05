Журналиста Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене, госпитализировали из зала суда

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский 5 сентября был госпитализирован прямо из зала Херсонского городского суда Киева. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о немедленном медицинском обследовании.

«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным "лечением" в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», — заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Отметим, суд сегодня должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.