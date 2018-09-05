Происшествия
Журналиста Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене, госпитализировали из зала суда
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский 5 сентября был госпитализирован прямо из зала Херсонского городского суда Киева. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о немедленном медицинском обследовании.
«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным "лечением" в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», — заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Отметим, суд сегодня должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.
Справка:
Напомним, главный редактор РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский был арестован 17 мая, Киев обвиняет его в госизмене. Ранее его адвокат сообщал, что пока журналист находится в СИЗО, его квартиру обокрали. Обыски прошли не только в банке, но и в редакции. Там нашли российский паспорт на имя Вышинского. Он уже заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства.
В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении Вышинского произволом.