Минобороны России подтвердило нанесенный авиаудар по боевикам в Идлибе. Бомбили объекты террористов

Высокоточный удар был нанесен 4 сентября по представителям запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии. Об этом 5 сентября сообщает Meduza со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили цеха, где исламисты изготавливали беспилотники. Военное ведомство отметило, что все удары пришлись исключительно по объектам террористической организации, никак не коснувшись гражданского населения.

Первой о российской бомбардировке сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции. Ранее в СМИ сообщали, что правительственные войска готовят наступление на боевиков. Россия предупреждала, что в Идлибе может произойти провокация с участием химического оружия, чтобы спровоцировать авиаудары США по Сирии.