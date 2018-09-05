Метро Петербурга пробует инновационный рельс. Начали с «Рыбацкого»

Новый контактный рельс из стали и алюминия, призванный экономить электроэнергию, установили на путях конечной станции зелёной ветки метро Петербурга. Об этом сообщили «Фонтанке» 5 сентября в пресс-службе метрополитена.

Инновационную систему биметаллического контактного рельса установили на станции «Рыбацкое», чтобы понять, насколько целесообразна разработка в условиях подземки Северной столицы. Опыт продлится до мая 2019 года. Систему создали в швейцарской компании Rehau. Биметаллический контактный рельс, как следует из самого названия, создан из двух металлов: алюминия и стали (традиционные рельсы целиком стальные). По информации метрополитена, преимущества технологии – в снижении расхода электричества, высокий уровень безопасности и более длительный, по сравнению со стальными рельсами, срок службы – до 60 лет.

Новшество испытают по одному из соглашений метрополитена, которые подписали на форуме общественного транспорта Smart Transport 2017 в октябре прошлого года с компаниями Rehau и ООО «Титалит».