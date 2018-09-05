4 года колонии за попытку подложить свинью бывшему мужу. В Петербурге вынесли приговор подруге Анны Семенович

Светская львица и подруга Анны Семенович признана виновной Московским районным судом Петербурга в даче крупной взятки должностному лицу. Суд вынес решение 5 сентября, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.

Расследованием занималось Главное следственное управление СК РФ Северной столицы. Суд установил, что 27 апреля 2018 года Анна Тимохина, прилетев из Лондона в Петербург, передала старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району 10 тысяч долларов. Деньги должны были стать вознаграждением за скорейшее незаконное возбуждение дела в отношении бывшего супруга женщины, 48-летнего бизнесмена Александра Тимохина. Он, напомним, является совладельцем банка «Заубер» и других серьезных активов в городе на Неве.

Получение взятки было разыграно в помещении угрозыска в рамках оперативного эксперимента. В тот же день деньги были изъяты сотрудниками Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия.

До суда Тимохина находилась под стражей. К ее счастью, следователи покончили с расследованием за месяц. Московский районный суд признал светскую даму виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и 50 тысячам долларов штрафа. Приговор не вступил в законную силу.