Захарова: Названные Британией имена подозреваемых в отравлении Скрипалей нам ничего не говорят

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: опубликованные фотографии и имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ведомству ни о чем не говорят.

Реакция Москвы последовала за сообщением британской прокуратуры об установлении личностей предполагаемых отравителей. Представитель МИД призвала британскую сторону, передает 5 сентября РБК, «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций» к практическому взаимодействию. Имена и лица подозреваемых российской стороне не известны.

Прокуратура Великобритании считает причастными к покушению на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Известно, что они приехали в Лондон из Москвы за два дня до отравления в Солсбери. Как сообщает корреспондент BBC, документы злоумышленников были поддельными, но следствию известны их настоящие имена. Россиянам предъявлены обвинения по 4 статьям, Британия не намерена запрашивать их экстрадицию.