Захарова: Названные Британией имена подозреваемых в отравлении Скрипалей нам ничего не говорят
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: опубликованные фотографии и имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ведомству ни о чем не говорят.
Реакция Москвы последовала за сообщением британской прокуратуры об установлении личностей предполагаемых отравителей. Представитель МИД призвала британскую сторону, передает 5 сентября РБК, «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций» к практическому взаимодействию. Имена и лица подозреваемых российской стороне не известны.
Прокуратура Великобритании считает причастными к покушению на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Известно, что они приехали в Лондон из Москвы за два дня до отравления в Солсбери. Как сообщает корреспондент BBC, документы злоумышленников были поддельными, но следствию известны их настоящие имена. Россиянам предъявлены обвинения по 4 статьям, Британия не намерена запрашивать их экстрадицию.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.