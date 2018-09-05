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05.09.2018 14:09
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«Это противоречит служебной этике». Петербургские полицейские заявили, что никогда не откладывают дела из-за протестных митингов

Петербургская полиция объяснила, что работа на митингах не мешает ей оперативно реагировать на преступления. Воспрепятствовать своевременному возбуждению уголовного дела могут скорее сомнения: на слово заявителям верят, но не сразу. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», срок появления доверия выяснился в Василеостровском районном суде, где 5 сентября продолжили рассматривать иск Центрального УМВД о защите своей деловой репутации. По мнению истца, честь правоохранительных органов пострадала от поста в Facebook главы «Открытой России» Андрея Пивоварова о бездействии полиции. 

«У полиции нет времени расследовать преступление, все материалы по которому потерпевший сам собрал и принес к ним», – посетовал Пивоваров на своей странице в соцсети. Инициативность оппозиционера в суде подтвердил оперуполномоченный группы уголовного розыска 28-го отдела полиции Григорий Тощев. 

3 ноября прошлого года из дежурной части ему передали материалы проверки по заявлению Пивоварова, автомобиль которого накануне обокрали на улице Марата.

«В тот же день он пришёл, передал видео события с камер, сказал, что подключил связи. Поблагодарили, сказали, что приобщим», – рассказыл Тощев. Но вместо положеных трёх дней проверку продлили до десяти, и следующая беседа была назначена на 7 ноября. 

Достаточным для этого основанием, по словам оперуполномоченного, стало вовсе не обеспечение безопасности на затянувшихся протестных акциях, на которое указала служебная проверка

– Но вы участвовали в мероприятиях? – уточнила рабочее расписание полицейского судья Мария Хмелева. – Вы говорили, что вам некогда заниматься его делом? 

– Участвовал. Ничего такого сказано не было. 

– Говорили, что все силы бросили на пресечение митинга? 

– Нет, – заявил капитан полиции. И тут же объяснил категоричность: – Это противоречит служебной этике.

Отсрочку в возбуждении уголовного дела он списал на отсутствие справок. Ущерб от утраты рюкзака и ноутбука общей стоимостью в 38 тысяч рублей Пивоваров назвал значительным, но документально не подтвердил. На слово ему поверили только после выходных, когда протестные акции завершились. Уголовное дело возбудили 8 ноября. 

– Мы всё-таки доверяем гражданам, – признал полицейский. Больше вопросов к нему не было. 

Следующее заседание назначили на 15 октября, предоставив второму ответчику — изданию «Новые Известия» – время на ознакомление с результатами лингвистической экспертизы. Она подтверждает, что основанная на посте Пивоварова заметка порочит достоинство полиции и 28-го отдела в частности. Представитель УМВД уточнил, что теперь ведомство требует признать не соответствующей действительности всю заметку, а не только отдельные предложения. Аналогичные требования ведомство ранее выдвинуло к члену ОНК Яне Теплицкой и «Моему району», но суд опороченную репутацию полицейских не защитил

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