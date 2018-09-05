Шестикратный чемпион Олимпиады шорт-трекист Виктор Ан закончил карьеру и тут же уехал из России

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру и вернулся в Корею. Как сообщает в среду, 5 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, спортсмен покинул Россию «по семейным обстоятельствам».

«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее», – заявил Кравцов, добавив, что, возможно, в будущем с Аном будет продолжено сотрудничество.

Напомним, уроженец Южной Кореи Виктор Ан до декабря 2011 года официально представлял свою родную страну. В этом качестве он выиграл три золотые медали и одну бронзовую на Олимпиаде в Турине-2006. В 2008-м спортсмен повредил колено и после длительного восстановления не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2010. С июня 2011 года приступил к тренировкам со сборной России. В декабре 2011-го получил гражданство и право выступать за Россию. Под российским флагом на Олимпиаде в Сочи также выиграл три золотые и одну бронзовую медали.

Из-за допингового скандала не был допущен до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане вместе с десятками других российских спортсменов.