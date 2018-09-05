Минфин поставит рекорд по закупкам иностранной валюты. Ежедневно на эти цели собираются тратить более 20 млрд

Министерство финансов России пойдет на рекорд в закупке валюты с дополнительных нефтегазовых доходов, пока Центробанк приостановил интервенции.

Как следует из размещенной 5 сентября ведомством информации, с 7 сентября по 4 октября Минфин увеличит плановый объем покупки валюты до 426,9 млрд руб. Прошлый максимум был установлен в июле и составил 383 млрд рублей. Ежедневно на это будет тратиться по 21,3 млрд руб.

Как писала «Фонтанка», в августе Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты с 23 августа до конца сентября 2018 года из-за драматического падения курса рубля. В день этого решения на торгах 23 августа курс российской валюты поставил антирекорд с апреля 2016 года, пробив отметку в 69 рублей за доллар и приблизившись к 80 рублям за евро.

«Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — пояснили в Минфине.