Россиянам, подозреваемым в отравлении Скрипалей, предъявили обвинения по четырем статьям. В их номере нашли следы «Новичка»

Россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову предъявлены обвинения по четырем статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипалей, а также полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества из класса «Новичок» в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и намеренное причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Ника Бэйли. Об этом говорится 5 сентября в заявлении на сайте британской Королевской прокурорской службы.

При этом в надзорном органе уточнили, что не собираются обращаться с просьбой об экстрадиции Петрова и Боширова, «поскольку российская конституция не предусматривает выдачи граждан». Ордер на их арест в странах Европейского Союза уже получен. При этом глава антитеррористической полиции Великобритании уточнил, что, скорее всего, Петров и Боширов – псевдонимы подозреваемых. У полиции якобы есть некие разведданные об их настоящих именах, но пока эта информация не раскрывается.

Кроме того, как сообщают в британских СМИ, в номере лондонского отеля City Stay Hotel, в котором останавливались подозреваемые, полиция обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок». По предварительной информации, для отравления Скрипалей использовали флакон духов «Premier Jour» от Nina Ricci. Флакон был якобы изготовлен специально для транспортировки «Новичка».