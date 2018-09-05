Сирийские военные обстреляли последний кусок сирийского Идлиба, занятый повстанцами

Сирийские военные обстреляли последнюю территорию, занятую повстанческими формированиями. Те, в свою очередь, подорвали очередной мост в ожидании армии Башара Асада.

Об этом сообщает агентство «Рейтер» 5 сентября. По его данным, Дамаск, заручившись военной поддержкой России и Ирана, готовит наступление на Идлиб и соседние районы на северо-западе Сирии. Во вторник, 4-го числа, лояльные правительству войска возобновили массированные авиаудары после нескольких недель затишья.

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, в свою очередь, сообщил, что лояльные Асаду силы ночью и ранним утром среды активизировали артобстрелы района вокруг города Джиср-эш-Шугур, расположенного на западе повстанческого анклава. При этом большая часть ударов пришлась по сельской местности.

29 августа армия Асада лишила боевиков последнего источника воды в северной части Ас-Сафа, взорвав плотину. А 4 сентября ВКС России ударили по оппозиции в провинции Идлиб.