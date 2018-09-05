Матери голодающего более 100 дней украинского режиссера Сенцова отказали в помиловании сына

Профильная комиссия в очередной раз отказала в помиловании Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта, так как заявление было написано другим человеком. Украинский режиссер ранее несколько раз отказался просить о помиловании.

«Оно [ходатайство о помиловании] не может быть принято к рассмотрению, так как оно не соответствует требованиям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года», – сообщается в ответе Людмиле Сенцовой, который 5 сентября в своем телеграм-канале опубликовал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой занимаются защитой украинца.

В документе также говорится, что осужденный должен сам в письменной форме обратиться к главе государства.

Владимира Путина неоднократно просили повлиять на судьбу осужденного, который голодает больше 90 дней. В частности, с просьбой о помиловании украинского деятеля культуры выступили режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн, нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее, писатель Стивен Кинг и актриса Чулпан Хаматова. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что осужденный должен сам просить о помиловании, согласно российскому законодательству.