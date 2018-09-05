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05.09.2018 13:29
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На юге КАД внешнее кольцо сузят вдвое, а на севере закроют внутреннее

С субботы, 8 сентября, на КАД будут действовать новые серьёзные ограничения движения.

Как сообщает 5 сентября ФКУ Упрдор «Северо-Запад», две полосы (третья и четвертая) закроют на внешнем кольце между развязками с Дачным проспектом (и ЗСД) и Московским шоссе, на участке с 71-го по 76-й километр, на период с 8 по 24 сентября. На первой и второй полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/час. АО «ВАД» будет вести там работы по устранению колейности.

На юге КАД внешнее кольцо сузят вдвое, а на севере закроют внутреннее

На севере, между Выборгском шоссе и ЗСД, изменится схема движения. Сейчас проезд осуществляется только по внутреннему кольцу, по одной полосе в каждом направлении. С 8 сентября внутреннее кольцо закроют и движение пустят по внешнему кольцу, также по одной полосе в каждом направлении, с ограничением скорости до 50 км/час.


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«Реконструкция северного участка КАД ведётся с существенным опережением календарного графика. Для сохранения высоких темпов работ и возможности досрочного ввода объекта в эксплуатацию, минимизации заторов на участке, возникающих из-за плотного потока транспорта на КАД, принято решение не сворачивать строительно-монтажные работы, требующие ограничения движения, на осенний период, а производить их до 31 октября 2018 года», – отмечается в сообщении на сайте учреждения.

После смены кольца схемы движения на развязках с Выборгским шоссе, Комендантским проспектом и ЗСД останутся без изменений. Эта схема будет действовать до 31 октября 2018 года. Затем движение транспорта откроют по двум полосам в каждом направлении.

В этом году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на реконструкцию КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. Дорогу здесь расширят до шести полос, что позволит увеличить пропускную способность с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки. Работы продлятся, как предполагается, до ноября 2020 года. Их ведёт также компания «ВАД». С момента начала реконструкции здесь каждый день наблюдаются многокилометровые заторы из-за ограничений движения.

 

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