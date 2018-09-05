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Общество
05.09.2018 13:18
Печать

В Минкульте заявили, что фильм «Похищенные сокровища Европы» получит прокатное удостоверение. Эксперты проверили кадры со свастикой

В Министерстве культуры России объяснили, почему кинокомпания «Невафильм» пока не получила прокатное удостоверение для документального фильма «Похищенные сокровища Европы». Эксперты проверяли свастику, не нашли в ней крамолы, и теперь компания может спокойно получить разрешение.

«Когда к нам принесли документы на фильм «Похищенные сокровища Европы», сотрудники Департамента кинематографии обратили внимание на то, что в картине присутствует свастика. У нас есть федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», запрещающий пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Сотрудник Департамента кинематографии Минкульта предупредил прокатчика, что ведомству требуется дополнительное время на экспертизу картины, или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует», – сообщила 5 сентября «Фонтанке» директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

Сотрудница Минкульта уточнила, что отказа, как утверждают прокатчики, не было. "Мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили мнение юристов Минкульта, сверились с законом, с постановлением правительства и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник «Невафильм» сегодня придет в Департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм", – объяснила Ольга Любимова.

Также она обратила внимание, что у прокатчиков не получилось вести нормальный диалог. «Дверь моего кабинета открыта, и я бы с удовольствием для начала познакомилась с представителями компании «Невафильм» и решила бы эту проблему в течение получаса. Причина негодований, грустной иронии по поводу действий Министерства культуры для меня остается абсолютной загадкой», – добавила Ольга Любимова, но заметила, что «благодаря ряду публикаций в СМИ, ряду комментариев большее количество зрителей увидит теперь этот фильм».

Накануне руководитель «Невафильм» Олег Березин написал в своём Facebook, что фильм не выйдет в прокат 6 сентября «благодаря чиновникам Министерства культуры РФ». «Рано или поздно это должно было бы случиться! Нам не дали прокатное удостоверение на фильм «Похищенные сокровища Европы», рассказывающий о европейских шедервах, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию и ставших так называемой «коллекцией Гитлера», – написал Березин.

Мировая премьера фильма состоялась минувшей весной. За первые дни проката в Италии лента собрала 400 000 евро, что является заметным результатом для неигрового кино.

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