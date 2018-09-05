Прокуратура Великобритании назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская прокуратура предъявила обвинения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двум россиянам. Об этом 5 сентября сообщает Sky News.

В химической атаке в Солсбери подозревают граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

Глава антитеррористической полиции Великобритании уточнил, что подозреваемые вернулись в Россию еще 4 марта 2018 года – сразу же после покушения. Прибыли же они в Лондон якобы 2 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых на улице в Солсбери незадолго до атаки.