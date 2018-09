Прокуратура Великобритании назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская прокуратура предъявила обвинения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двум россиянам. Об этом 5 сентября сообщает Sky News.

В химической атаке в Солсбери подозревают граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu

Глава антитеррористической полиции Великобритании уточнил, что подозреваемые вернулись в Россию еще 4 марта 2018 года – сразу же после покушения. Прибыли же они в Лондон якобы 2 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых на улице в Солсбери незадолго до атаки.

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday «moments before the attack» pic.twitter.com/Zou2EZ07pH