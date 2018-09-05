Происшествия
Прокуратура Великобритании назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей
Британская прокуратура предъявила обвинения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двум россиянам. Об этом 5 сентября сообщает Sky News.
В химической атаке в Солсбери подозревают граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.
These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.
Глава антитеррористической полиции Великобритании уточнил, что подозреваемые вернулись в Россию еще 4 марта 2018 года – сразу же после покушения. Прибыли же они в Лондон якобы 2 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых на улице в Солсбери незадолго до атаки.
The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday «moments before the attack» pic.twitter.com/Zou2EZ07pH— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.