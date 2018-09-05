Гранитную улицу в Петербурге обещают достроить до конца 2018 года, но объект обойдется Смольному на 300 млн рублей дороже

Пробивка Гранитной улицы от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта в Красногвардейском районе получила разрешение на строительство – документ появился в базе Госстройнадзора. Из-за ошибок и судебных тяжб проект ожидал старта с 2015 года и рос в цене.

Подорожание новой магистрали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) «Фонтанке» объяснили тем, что «изменения проектных решений потребовали повторной экспертизы» и «новых технических условий». После того как корректировки одобрили в октябре 2017-го, появились дополнительные объемы работ и затрат. Главный подрядчик проекта, ООО «ЛСР-Строй» («дочка» ЛСР), подтвердил, что «на стадии реализации проекта потребовалась корректировка, обусловленная технической необходимостью включения работ, ранее не предусмотренных».

В компании подчеркнули, что все работы на Гранитной улице ведутся предприятиями «Группы ЛСР» по контракту от 2015 года. В августе 2018-го СПбГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС), подведомственная КРТИ, заключила с «ЛСР-Строем» дополнительный контракт на 297,2 млн рублей. Согласно документам закупки, проект дополнился земельными работами.

Теперь Гранитная улица обойдется Смольному в 1,75 млрд рублей вместо 1,46 млрд. В КРТИ заверили, что движение по магистрали откроется до конца 2018-го, хотя в контракте четко прописан срок окончания работ — май 2019 года. В Дирекции транспортного строительства (ДТС) «Фонтанке» пояснили, что временной «зазор» может понадобиться для благоустройства и укладки верхнего слоя асфальта – работы можно проводить только в тёплое время года. «Все слои асфальта – двухслойное основание и покрывной слой – мы постараемся уложить в этом году, если долго сохранится тёплая погода. На следующий год останется озеленение», — сообщил руководитель проекта в ДТС Денис Галяев.

В ЛСР производственный оптимизм КРТИ прокомментировали так: «Все работы по проекту будут выполнены в срок, предусмотренный контрактом, — до конца мая 2019 года», — дипломатично обозначили сроки в компании.

Причем история началась еще в далеком 2006 году, когда Дирекция транспортного строительства заказала проект за 8 млн рублей у АО «ИнкомПроект». В КРТИ одобрили документ только в апреле 2013 года, и тогда Гранитная улица с трамвайной линией и кольцом стоила ровно миллиард.

Следующий контракт, непосредственно на строительство объекта, Дирекция заключила в 2015 году с «ЛСР-Строй». Выяснилось, что из-за изменений расценок и небольших корректировок от подрядчика проект подорожал на 446 млн – взыскать эти деньги ДТС хотел с проектировщика по суду, но дело в арбитраже проиграл.

Тяжба длиной в год и очередные корректировки проекта вновь украли время – к строительству Гранитной улицы, которая могла бы существенно разгрузить транспортную систему у Ладожского вокзала, смогли приступить лишь теперь.

Уже по двум контрактам «ЛСР-Строю» предстоит реконструировать продолжение Гранитной улицы на участке от Новочеркасского проспекта до Уткина переулка, проложить трамвайную линию с разворотными кольцами, конечной станцией трамвая и тяговой подстанцией; построить мост через реку Оккервиль, снабдив магистраль пешеходной зоной, зеленью и коммуникациями.