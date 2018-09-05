Тосненское направление ожидает «Ласточек». Четыре скоростных поезда обойдутся в 3,6 миллиарда рублей

Четыре электропоезда «Ласточка» намерена приобрести на условиях лизинга Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК). Новые составы пустят по направлению из Петербурга в Тосно. Они частично заменят обычные электрички.

Информация об аукционе появилась на портале госзакупок. По условиям контракта, перевозчик планирует купить за 3,6 миллиарда рублей четыре состава из пяти вагонов на 420 мест каждый на условиях финансового лизинга. Составы должны встать в депо до конца 2018 года.

В СЗППК «Фонтанке» объяснили выбор маршрута востребованностью и тем, что на этом участке можно в полной мере использовать возможности «Ласточек»», которые ездят до 160 км в час.

Сейчас через Тосно следуют две скоростные электрички из Петербурга в Новгород.

«В будущем мы намерены запустить новые «Ласточки» до Выборга», – поделились с изданием в СЗППК, отметив популярность направления и самого поезда у пассажиров.

Сейчас на пригородных направлениях СЗППК курсируют 12 «Ласточек» по 10 маршрутам.

Подобные поезда производит Siemens и ООО «Уральские локомотивы», который выпускает скоростной электропоезд ЭС2Г – отечественный аналог немецкой «Ласточки» (ЭС1).

Недавно скоростной поезд освоил маршрут Петербург – Псков. В октябре этого года в СЗППК намерены запустить десятивагонную «Ласточку» в Бологое, а к 2020 году скоростная линия свяжет Петербург и Сертолово с остановкой у онкоцентра в Песочном.