«Мы находимся в состоянии диалога». Google обсуждает с Роскомнадзором рекламу Навального на Youtube

Американская корпорация Google начала переговоры с Роскомнадзором, который указал на незаконность политической агитации во время выборов.

«Мы находимся с компанией Google в состоянии диалога. Диалог идет, о результатах проинформируем позже», – цитирует 5 сентября главу Роскомнадзора Александра Жарова «Интерфакс».

Ранее сразу несколько ведомств отправили письма в Google, чтобы рассказать о нарушении российского законодательства американской компанией. В частности, Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и Центральная избирательная комиссия указали на то, что оппозиционер Алексей Навальный призывает граждан приходить на его политическое мероприятие во время региональных и муниципальных выборов по всей стране. Для этого он использует сервисы Google, например видеохостинг YouTube.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что отсутствие реакции Google на озвученную проблему можно считать «прямым вмешательством во внутренние дела России». Он также подчеркнул, что, несмотря на это, ведомство не планирует блокировать видеохостинг.