Петербуржца забил до смерти пьяный подросток. Установлены причастные к расправе на школьном дворе

В Петербурге по делу о смертельном избиении прохожего задержан 17-летний учащийся колледжа. С толпой агрессивной молодежи он встречал новый учебный год попойкой.

Как сообщает 5 сентября ГСУ СК Петербурга, в ночь на 1 сентября подросток во дворе 74-го дома по набережной канала Грибоедова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил ранее не знакомого ему мужчину. В расправе, по версии следствия, участвовал также 20-летний разнорабочий. Их задержали вместе с подростком в качестве подозреваемых.

32-летний потерпевший Андрей Минчук погиб после избиения на месте. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа.

Петербуржец встретил пьяную толпу молодежи, в том числе подростковой, во дворе 256-й школы на канале Грибоедова. В результате конфликта он, по предварительным данным, был сбит с ног, смертельную травму ему нанесли прыжком на голову.

На следующий день полицейские задержали более десяти участников компании и доставили в Адмиралтейское УМВД. По предварительной информации, непосредственными исполнителями избиения были двое.

Уголовное дело возбуждено по статье 111, часть 4, УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, 24 августа 2018 года толпа пьяных подростков избила и ограбила посетителей Таврического сада и соседний магазин, возбуждены три уголовных дела, задержаны и арестованы четверо несовершеннолетних.

Днем 3 сентября в центре Петербурга неизвестный с битой напал на женщину, разбил ей голову и уехал в автомобиле, который успели снять очевидцы. Уголовное дело не возбуждено.