Происшествия
В ДНР объявили в розыск двух мужчин в связи с убийством Захарченко
МВД Донецкой народной республики разыскивает двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 5 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.
«31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции», – говорится в сообщении.
Напомним, для расследования убийства Захарченко в Донецк прибыли сотрудники ФСБ РФ. И в российской спецслужбе, и в правоохранительных органах ДНР практически уверены в виновности украинских диверсантов.
Справка:
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки артиста российской эстрады Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Как заявили власти ДНР, подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. Украина причастность к убийству категорически отрицает.