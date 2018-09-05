В ДНР объявили в розыск двух мужчин в связи с убийством Захарченко

МВД Донецкой народной республики разыскивает двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 5 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

«31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции», – говорится в сообщении.

Напомним, для расследования убийства Захарченко в Донецк прибыли сотрудники ФСБ РФ. И в российской спецслужбе, и в правоохранительных органах ДНР практически уверены в виновности украинских диверсантов.