В «Зените-2» после восьми поражений в девяти матчах уволили главного тренера. Команду возглавит Радимов

Очень плохие результаты футбольной команды «Зенит-2» в чемпионате Футбольной национальной лиги не остались незамеченными руководством клуба. После восьми поражений в девяти матчах был уволен главный тренер Александр Горшков.

Игрокам об этом объявили в минувший вторник, 5 сентября. Его место займет Владислав Радимов, ранее уже возглавлявший «Зенит-2» с 2013-го по 2017 год. После своего ухода в 2017-м Радимов занимал должность координатора юношеских команд футбольного клуба «Зенит». Официально объявить о назначении Радимова должны сегодня.

«Зенит-2» после 9 туров чемпионата ФНЛ имеет 8 поражений и одну ничью. С одним очком команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице. При этом «Спартак-2» идет на втором месте, а «Краснодар-2» – на четвертом.