Отремонтирует Банковский мост и вернёт туда крылатых львов «Пилон». Больше никто не вызвался

Победителем аукциона на проведение капремонта Банковского моста через канал Грибоедова стало ЗАО «Пилон» – единственная компания, подавшая заявку на участие в торгах. Стоимость работ составляет 35,96 миллиона рублей, заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, сообщает 5 сентября КРТИ.

Проект капремонта моста подготовило АО «Петербургские дороги». Подрядчику предстоит демонтировать перильное ограждение, цепи и подвесы переправы, чугунные рамы и пьедесталы для львов. Эти объекты вывезут на реставрацию, а затем установят на прежнее место. Вернутся (в рамках контракта) и скульптуры крылатых львов, которые в дар Северной столице отреставрировал Сбербанк, – пока они находятся на хранении. Также подрядчику нужно будет отремонтировать участки набережной канала Грибоедова в районе моста, обустроить монолитные плиты основания гранитного тротуара, отремонтировать пролётное строение и полотно переправы. Завершить капитальный ремонт Банковского моста планируют осенью 2019 года.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено 24 июля 2018 года. Комиссия Дирекции транспортного строительства по осуществлению закупок признала, что документы единственного участника соответствуют требованиям закона о госзакупках, отмечает КРТИ. Протокол рассмотрения заявки опубликован на сайте госзакупок 28 августа. Госконтракт может быть заключен не ранее 10 сентября.

Отметим, что ЗАО «Пилон» часто бывает единственным участником подобных аукционов, например только он заявился на реконструкцию Лиговского путепровода. «Пилон» же строил Яхтенный мост, мост Бетанкура с реконструкцией Песочной набережной, работал на Тучковом мосту.

Банковский мост, перекинутый через канал Грибоедова около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трёх сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским), находится под охраной КГИОП. Он висячий и однопролётный, его длина – 28 метров, ширина – 3,1 метра. Построен в 1825 – 1826 годах по проекту инженера В. К. Треттера. В 1828 – 1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.

Пролётное строение состоит из двух коробчатых балок, которые сварены из швеллеров, объединённых продольными и поперечными связями. Прохожая часть выполнена из одинарного дощатого настила, уложенного на поперечный брус. Стальную балку жёсткости на фасадах закрывает карниз из досок. Роль пилонов выполняют чугунные рамы (каркасы), декорированные скульптурами высотой около 2,4 метра. Рамы прикреплены к деревянному ростверку, обжатому сверху и снизу массивными чугунными плитами, к которым присоедины несущие цепи из металлических звеньев круглого сечения. Перильное ограждение – кованое железное.