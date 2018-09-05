Крупный мусор из канализации заблокировал насосную станцию Водоканала

Сотрудникам петербургского Водоканала пришлось приостановить работу оборудования на канализационной насосной станции (КНС) «Славянка» из-за мусора, который горожане выкинули в канализационный люк.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале 5 сентября, инцидент произошел вчера. Выброшенные в люк доски и палки через сети водоотведения попали на самодвижущуюся решетку КНС, которая служит фильтром и защищает насосы от загрязнений.

К счастью, крупный мусор не повредил решетку, иначе бы она стала пропускать загрязнения. Это вывело бы из строя насосы, что, в свою очередь, могло привести к остановке станции и нарушению работы систем водоотведения. В итоге канализационные сети наполнились бы сточными водами, которые могли подтопить подвальные помещения. Пока специалисты очищали решетку, стоки проходили через резервный лоток приема станции.

В целом за последние две недели петербуржцы удивили специалистов предприятия обилием всевозможного мусора – тряпки, строительные материалы, жир и объемные металлические предметы не раз вызывали засоры. Например, при проверке школ и детских садов перед началом учебного года в колодцах находили нерастворимые стройматериалы и штукатурку, которая смешивалась с нерастворимым жиром и закупоривала сети водоотведения. А самой необычной находкой стала закупорившая сеть металлическая канистра, которую кто-то выбросил в колодец на улице Белы Куна.