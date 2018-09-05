В парке возле ЖК «Солнечный город» выполнены работы по ландшафтному дизайну

Setl City

Работы по ландшафтному дизайну завершены в парке отдыха возле ЖК «Солнечный город», который Setl City строит в Красносельском районе. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки, на которых высажены деревья и кустарники.

Основные строительные работы закончились еще в июле. В парке площадью 50 тыс. кв. м были высажены около 4 тыс. деревьев и кустарников, среди которых черемуха, ивы, каштаны, клены, липы, рябины, яблони, ели, лиственницы, сосны, светлый и пурпурный барбарис, боярышник, калина, кизильник, кустовая роза, белая, светло-фиолетовая и розовая сирень. На территории установлены скамейки, проложены пешеходные дорожки и дорожки для бега.

Setl City

В августе на футбольном стадионе установили трибуны, а возле главного входа в парк появилась композиция с названием ЖК. В настоящее время застройщик монтирует сети наружного освещения. Плановый срок завершения строительства парка – конец сентября 2018 года.

Отметим, что в ЖК «Солнечный город» уже введены в эксплуатацию четыре дома. Работают два муниципальных детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый. 1 сентября открылась общеобразовательная школа на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами. Все социальные объекты спроектированы и построены на собственные средства Setl City.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

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