«Алмаз – Антей» впервые примет участие в Дамасской международной ярмарке

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную продукцию гражданского назначения на 60-й Дамасской международной ярмарке, в столице Сирийской Арабской Республики с 6 по 15 сентября 2018 года.

«Участие Концерна в Дамасской международной ярмарке направлено на демонстрацию его возможностей по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения для восстановления и модернизации гражданской инфраструктуры Сирии. Речь, прежде всего, идет об объектах аэронавигационной системы, транспорта и коммунального хозяйства, систем связи и массовых коммуникаций, безопасности гражданских объектов и медицинских учреждений», – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.

На выставочном стенде Концерна будет представлена как серийная продукция, так и перспективные разработки его дочерних обществ.

Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры

предоставит информационные материалы о комплексном системном тренажере управления воздушным движением, комплексе средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) «СИНТЕЗ-ПИВП», средствах наблюдения за воздушным пространством МВРЛ «Аврора-2» и автоматизированной системе лётного контроля «АСЛК».

Предприятие «РАТЕП» продемонстрирует энергоэффективное светодиодное оборудование, предназначенное для освещения крупных промышленных и транспортных объектов. На экспозиции «Алмаз-Антей Телекоммуникации» представят теле- и радиовещательное оборудование.

Брянский автомобильный завод покажет стендовые модели колёсных тягачей, предназначенных для монтажа различного специального оборудования для нефтегазовой промышленности, экстренных и коммунальных служб, строительства и ремонта.

Посетители объединённого стенда Концерна могут получить информационные материалы о радиолокационной станции охраны объектов «Сова», разработанной НПО «Стрела».

В рамках Ярмарки специалисты Концерна планируют провести ряд переговоров с представителями министерства транспорта, администрации гражданской авиации, управления эксплуатации и реконструкции дорог, министерства экономики и внешней торговли, министерства здравоохранения, а также министерства связи и технологий Сирийской Арабской Республики.

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