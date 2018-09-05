В Челябинской области люди ощущают новые подземные толчки. В эпицентре землетрясения ввели режим ЧС

Подземные толчки повторились в Челябинской области днем 5 сентября после ночного землетрясения. В эпицентре — Катав-Ивановском муниципальном районе — ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейсмическую активность снова ощутили на себе жители города и пишут о толчках в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи опасаются, что в городе может произойти крупное замлетрясение силой 8 – 9 баллов, некоторые собирают вещи первой необходимости и с семьями уезжают из города.

Как сообщили порталу «Первый областной» в правительстве Челябинской области, введен режим ЧС.

Публикация от Ufa1.ru – новости Уфы (@ufa1.ru) 4 Сен 2018 в 10:16 PDT

Напуганных людей пытаются успокоить сейсмологи. Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александр Гуляев рассказал телеканалу «360», что в следующий раз подобного явления можно ожидать не раньше, чем через 100 лет. До этого самым мощным было так называемое билимбаевское землетрясение 1914 года. Тогда магнитуда в эпицентре составляла шесть баллов, а в Екатеринбурге оно ощущалось как пятибалльное.

Публикация от ТВ ОРТ (@ort_tv_2018) 4 Сен 2018 в 11:54 PDT

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Челябинской области в ночь на среду. Эпицентр находился между деревнями Карауловка и Орловка, в пяти километрах от Катав-Ивановска. Подземные толчки ощутили жители Свердловской области. В школах отменили занятия. Пострадало здание городской больницы. Жители города публикуют фотографии и видео последствий землетрясения в социальных сетях.